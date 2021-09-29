Явлинский вышел на связь после операции на сердце
Политик попал в московскую больницу в состоянии средней степени тяжести. В 90-е с ним происходили подобные случаи.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский вышел на связь после перенесенного перенесенного сердечного приступа. В своем Telegram-канале он поблагодарил близких и соратников, переживающих за его здоровье.
«Друзья, большое спасибо за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые я от вас получаю последние дни. Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно», — сообщил политик.
Сейчас Явлинский, по его признанию, чувствует себя нормально и уже может работать. Однако некоторое время он будет оставаться в больнице под присмотром врачей.
Как писал 5-tv.ru, Григорий Явлинский попал в одну из московских больниц из-за нарушения сердечного ритма в состоянии средней степени тяжести. Известно, что до этого, в 90-е, политик перенес две операции на сердце.
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