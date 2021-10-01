Работа над ошибками: как ретроградный Меркурий в октябре повлияет на жизнь людей

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Ника Шумерская
Эксклюзив 1 926

Астролог Алена Никольская эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала о том, в каких сферах жизни человеку стоит быть более внимательным во время последнего в этом году космического явления.

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

С 27 сентября по 18 октября людей, сверяющих свою жизнь по звездам, настораживает поведение последнего в этом году ретроградного Меркурия. В интервью 5-tv.ru астролог Алена Никольская рассказала, какие опасности подстерегают людей в обозначенный период и как их избежать.

«Меркурий — посланец богов, и этот проказник до 18 октября будет двигаться ретроградно, а затем ему понадобится еще несколько дней для того, чтобы разогнаться и набрать скорость», — охарактеризовала поведение планеты астролог Алена Никольская.

Иллюзия движения Меркурия в обратном направлении, словно он пятится назад, накладывает свой отпечаток на многие сферы жизни человека.

«Пока Меркурий двигается ретроградно, все вопросы, связанные со сферой отношений, подписания любых документов, заключения любых договоренностей, а также покупки, переезды, учеба и любая коммуникация сейчас будут затруднены», — подчеркнула эксперт.

Прорицательница добавила, что есть и положительные моменты: предстоит работа над ошибками и как раз сейчас возникла уникальная возможность все исправить.

«Возвращаться к прочим старым вопросам можно на ретроградном Меркурии. Вы сможете пересмотреть многие вещи и понять, где до этого допустили ошибки, чтобы исправить их», — подсказала Никольская.

Астролог также прокомментировала, какое влияние во время ретро-периода будут оказывать другие планеты.

«Плутон — планета, отвечающая за различные кризисные ситуации, будет находиться в напряженном аспекте. Прочувствовать на себе его дурной характер можно будет начиная с 15 октября и до конца месяца, но первые проявления начнутся уже с 10 октября», — уточнила предсказательница.

Поэтому, рекомендовала эксперт, в обозначенный период будьте аккуратны и осторожны, а в течение всего октября будьте начеку с неуравновешенными людьми.

Еще один коллега Меркурия — Марс, отвечающий за любые вопросы, которые связаны с конфликтами, в том числе вооруженными.

«Во время ретро-Меркурия могут всплыть те моменты, которые были связаны с другими затяжными конфликтами, сейчас эти истории снова проявятся. Поэтому если вы планируете дальнюю поездку, будьте предельно внимательны и вдумчиво относитесь к информации о той стране, в которую вы собираетесь отправиться», — предостерегла астролог.

Кроме этого, напомнила Никольская, не стоит забывать и про главенствующий в октябре знак Весов.

«С одной стороны, Солнце находится в Весах, а с другой — Венера в первой половине октября будет в знаке Скорпиона, а это страстный и ревнивый знак», — объяснила специалист по звездам.

Никольская предупредила, что нужно приложить усилия, чтобы ни с кем не поругаться. Особенно это касается личных отношений. Дело в том, что из-за коварства ретроградного Меркурии восстановить, отмотать назад будет очень сложно.

Перетерпев немного, начиная с 7 октября вы сможете выдохнуть благодаря тому, что Венера перейдет в знак Стрельца. Вы это сразу почувствуете: нас словно отпустит, станет проще жить. Захочется больше легкости, движения и стремительности.

«Юпитер — планета большого счастья, она развернется 18 октября и будет двигаться директно вместе с Меркурием», — рассказала эксперт.

По мнению астролога, такой разворот планет будет способствовать открытию новых стран и мест. Дружба Меркурия и Юпитера понемногу будет возвращать нас в прежнее русло, к прежнему ритму жизни, вновь давая возможность путешествовать.

Однако, предупреждает Никольская, не стоит сильно расслабляться в отношениях с матушкой-природой.

«Будьте внимательны к изменениям в природе, а также ко всему, что связано с водой, особенно если вы отправляетесь в путешествие. Во всем остальном октябрь вполне положительный», — заключила астролог.

Ранее 5-tv.ru перечислил даты рождения людей, которым стоит быть осторожными в период ретроградного Меркурия.

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