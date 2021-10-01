Лифт с женщиной упал с 15 этажа жилого дома в столичной Коммунарке

Лифт с находившейся внутри пассажиркой рухнул с 15 этажа жилого дома № 6 по улице Василия Ощепкова в московском поселке Коммунарка.

По данным 5-tv.ru, пострадавшая — 65-летняя учительница столичной школы № 338. Женщина выжила, но получила травмы и была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее ушиб шейного и поясничного отдела позвоночника. Родственники женщины намерены обращаться в суд с иском к управляющей компании.

Дом, где произошел несчастный случай, находится в жилом комплексе «Москвичка». Комментариев от представителей УК, отвечающей за исправность лифта, пока не поступало. Подробности инцидента выясняются.

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