Внимание на монтаж: как правильно выбрать и установить проточный водонагреватель

URА.RU: у проточного водонагревателя должна быть подходящая мощность

Проточный водонагреватель подогревает воду непосредственно в момент ее прохождения через устройство, в отличие от накопительной модели, которая держит горячую воду в баке. Об этом сообщает URA.RU.

Если выбрать прибор неправильно, можно столкнуться со слабым напором, холодной водой зимой, перегрузкой электропроводки или невозможностью установки.

Неверный расчет мощности

Не стоит выбирать водонагреватель, ориентируясь только на цену. Для одной точки обычно хватает меньшей мощности, а для всей квартиры нужна более мощная модель. Также важно помнить, что чем холоднее вода на входе, тем больше энергии потребуется для нагрева.

Неверный монтаж

Установку надо выполнять по инструкции и с учетом давления в системе. Нужно обратить внимание на место монтажа, защиту от брызг, удобство обслуживания и доступ к прибору. Не рекомендуется размещать водонагреватель в труднодоступном месте. Следует учитывать, что прибор должен выдерживать давление в водопроводе. Если вода содержит песок или ржавчину, лучше установить фильтр грубой очистки. Нелишним будет предусмотреть запорный кран для обслуживания.

Неправильный выбор типа прибора

Электрические модели проще установить, но для них требуется мощная проводка. Газовые обеспечивают более высокий поток воды, однако нуждаются в дымоходе и подключении к газовой сети. Нужно учитывать состояние квартиры или дома. Выбор в пользу электрической модели лучше сделать, если провести газ нет возможности. Не рекомендуется устанавливать газовый прибор без согласования и профессионального монтажа.

Неучтенный напор воды

Нужно проверить производительность прибора. Она измеряется в литрах в минуту и показывает, сколько горячей воды устройство способно выдать. Нельзя покупать модель без учета одновременного использования душа и кухни. Если открыть два крана, температура воды может снизиться. Лучше выбрать прибор с запасом по производительности. Нелишним будет уточнить расход душевой лейки и смесителя.

Слабая проводка

Нельзя подключать прибор высокой мощности к обычной розетке или через удлинитель. Перед покупкой электрического проточного водонагревателя необходимо проверить состояние квартирной электропроводки. Надо узнать выделенную мощность, сечение кабеля, номинал автомата и наличие заземления. Стоит обратить внимание на устройство защитного отключения и автоматический выключатель. Рекомендуется выделить отдельную линию от щитка и доверить монтаж квалифицированному электрику. Недостаточное сечение провода может вызвать перегрев, оплавление изоляции и возгорание. Нелишним будет заранее согласовать нагрузку с управляющей компанией, если мощность прибора значительная.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как законно отказаться от мусоропровода в доме. В России планируется ввести обновленные санитарные правила и нормы. Это может привести к удорожанию содержания мусоропроводов в многоэтажных домах. Как отмечается, запуск новых санитарных норм и правил запланирован на 1 марта 2027 года. Согласно им, управляющие компании будут обязаны внимательнее следить за состоянием мусоропроводов.

Мыть, очищать и обеззараживать их потребуется не реже одного раза в месяц. Такие работы являются трудоемкими и затратными. Чтобы покрыть расходы, можно повысить плату для жильцов, однако, по оценке специалистов, гораздо проще поставить вопрос о заваривании мусорной шахты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.