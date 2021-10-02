Восточный гороскоп: Как по году рождения рассчитать совместимость с партнером

Гороскоп совместимости поможет узнать, с какими знаками Восточной астрологии у вас получится выстроить крепкие и гармоничные отношения, а с какими не стоит и пытаться.

Крыса

Крысы — прирожденные лидеры. Это щедрые люди, склонные тратить деньги на тех, кого любят. Кроме того, они умны, не боятся заявлять о свои амбициях и желаниях, а главное, соответствуют им.

Хорошая совместимость: Дракон, Обезьяна, Бык.

Плохая совместимость: Лошадь.

Бык

Быки — трудоголики. Это ответственные и надежные люди, но при этом чертовски упрямые. С другой стороны, именно это качество помогает достигать им успеха. Еще они очень терпеливы и внимательны к другим.

Хорошая совместимость: Змея, Петух, Крыса, Бык, Дракон, Кролик, Обезьяна, Свинья.

Плохая совместимость: Лошадь, Собака, Коза.

Тигры

Тигры храбры, любят быть в центре внимания и выделяться из толпы. При этом они харизматичны и часто оказываются руководителями, даже если не стремятся к этому.

Хорошая совместимость: Лошадь, Собака, Крыса, Коза, Петух, Бык, Кролик, Тигр, Свинья.

Плохая совместимость: Змея, Дракон.

Кролик

Кролики сообразительны, больше всего ценят мир и спокойствие и постоянно избегают конфликтов. Кроме того, они очень внимательные друзья, партнеры и коллеги. В их доме каждый чувствует себя желанным гостем.

Хорошая совместимость: Собака, Коза, Свинья.

Плохая совместимость: Петух, Крыса, Тигр.

Дракон

Драконы очень креативные и гибкие и легко адаптируются под разные условия. При этом они остаются все теми же страстными и мотивированными героями.

Хорошая совместимость: Крыса, Змея, Обезьяна, Петух.

Плохая совместимость: Собака.

Змея

Змея — один из самых магнетических знаков, обладающих сумасшедшей энергетикой. Кроме того, их отличает проницательность, утонченность и мудрость. А благодаря способности объективно смотреть на вещи они могут стать верными союзниками.

Хорошая совместимость: Бык, Петух.

Плохая совместимость: Обезьяна, Тигр, Свинья.

Лошадь

Лошади очаровательны и искренни в своих проявлениях, с ними все хотят дружить. Но время от времени им нужно побыть наедине с собой, чтобы прийти к гармонии. Также им важно ощущение независимости.

Хорошая совместимость: Тигр, Собака, Коза, Дракон, Змея, Обезьяна, Петух.

Плохая совместимость: Крыса.

Коза (Овца)

Козы отличаются безупречным вкусом, стилем и изысканными манерами. Они очень высоко ценят собственное душевное спокойствие и ради него готовы идти на компромисс.

Хорошая совместимость: Свинья, Кролик, Лошадь, Тигр, Дракон.

Плохая совместимость: Бык, Собака.

Обезьяна

Обезьяны очень активны, неутомимы и любят держать других в напряжении и движении. Еще одна их важная черта — неутолимая жажда знаний, приключений и успеха.

Хорошая совместимость: Дракон, Крыса.

Плохая совместимость: Тигр.

Петух

Петух — один из самых практичных, независимых и самостоятельных знаков. Такие люди собраны, сдержанны и двигаются к четко намеченной цели. Также они пунктуальны и эффективны в работе, и на них можно положиться в дружбе.

Хорошая совместимость: Бык, Змея, Дракон, Тигр, Лошадь, Коза, Обезьяна, Свинья.

Плохая совместимость: Крыса, Петух, Собака, Кролик.

Собака

Собаки щедры, справедливы, дружелюбны и лояльны к недостаткам других. В то же время у них высокие моральные требования к окружающим. Вместе с тем они отличные слушатели и собеседники в минуты печали.

Хорошая совместимость: Змея, Дракон, Тигр, Лошадь, Коза, Обезьяна, Свинья.

Плохая совместимость: Петух.

Кабан (Свинья)

Кабан не самый скромный знак, зато щедрый и даже альтруистический, что внушает уважение к нему со стороны окружающих. Кроме того, они ценят честность и не скупятся на проявление чувств.

Хорошая совместимость: Кролик, Коза, Крыса, Бык, Тигр, Дракон, Лошадь, Петух, Собака.

Плохая совместимость: Обезьяна, Свинья, Змея.

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