Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 октября

Общий фон предстоящей недели скорее позитивный. Оптимизм, вера в лучшее, в то же время рассудительность, а также высокая трудоспособность – все будет помогать добиваться результатов.

Для личной жизни неделя не самая благополучная, возможны некоторые излишества, а также эмоциональные перепады, но в целом все обойдется.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов – крайне напряженная неделя. Очень сильная склонность к конфликтам, желание бороться за правое дело и побеждать – может сослужить вам плохую службу. Возможны разрывы отношений либо крупные ссоры.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя скорее напряженная. Завышенные планы и ожидания, а также конфликты с окружающими могут раскрасить неделю не в самые лучшие цвета. Может быть соблазн достижения приписывать себе, а неудачи и поражения – окружающим. Избегайте его.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя очень положительная. Высокая активность, обилие энергии, а также способность все хорошо спланировать помогут вам достичь больше, чем обычно. Воспользуйтесь этой неделей, чтобы успеть многое, особенно если нужно доделать прежние дела и выполнить старые планы.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит напряженная неделя. Возможны ссоры, конфликты, противостояние с окружающими. А также обиды из-за неверно понятных слов. Кроме того, могут вспомниться старые конфликты и обиды. Пока что неблагоприятно выяснять отношения с окружающими.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя позитивная. Обилие энергии, высокая трудоспособность, большие планы и надежды – все это будет наполнять вас вдохновением. Проведите ревизию прежних планов: не актуальные вычеркните, актуальные – выполните.

Дева — гороскоп на неделю

На Дев на предстоящей неделе планеты повлияют мало. Развивайте ваши отношения, если удалось дать им положительный толчок в предыдущий период. Также можно начинать новые дела, но не слишком значительные и грандиозные.

Весы — гороскоп на неделю

Весы на предстоящей неделе продолжают чувствовать приток энергии, активности, настойчивости. Хорошо начинать новые дела и проекты, а также совершать поступки, требующие самостоятельности и решительности. Может быть стоит выяснить с кем-то отношения. А возможно вам захочется позаниматься спортом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на предстоящей неделе желательно уделить особое внимание любовной сфере. Остатки позитивного влияния Венеры помогут вам приятно провести время и улучшить эту сферу вашей жизни.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя положительная. Она благоприятствует достижениям, настойчивым усилиям в деловой сфере, подведению итогов, доделываю прежних дел. В целом вы будете энергичны и на позитиве.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя напряженная. Возможны конфликты, противостояние, борьба за власть. Вам будет сложно продвигать свои проекты, вероятно вы будете постоянно наталкиваться на невидимое или явное сопротивление. Переговоры скорее всего пройдут неудачно, а прежние планы могут завести в тупик.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя позитивная. Энергичность, настойчивость, быстро работающий ум – будут помогать вам достичь успеха как в интеллектуальной, так и в материальной сфере. Вы можете подтолкнуть вперед то, что застряло, завершить важные дела и проекты.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на предстоящей неделе будут сами хозяева своей судьбы. Планеты влияют на вас мало, а значит вы можете сами управлять ходом событий. Настраивайтесь на позитив, стремитесь к важному для вас и верьте в лучшее.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, чего ожидать разным представителям астрологического круга в ближайшие дни.