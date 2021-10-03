Вундеркинд и математик: Чем прославилась сбежавшая экс-замминистра Ракова

Вице-президента Сбербанка подозревают в хищении минимум 50 миллионов рублей бюджетных средств.

Эта неделя была богата на громкие задержания. В эту среду стало известно, что суд в Москве арестовал основателя международной компании Group-IB Илью Сачкова. Его подозревают в государственной измене и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Фирма Сачкова специализировалась на предотвращении и расследовании кибератак. Сам Сачков и раньше фигурировал в громком деле о госизмене.

Он давал показания против бывшего замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за работу на американские спецслужбы. Сачков — это такой классический образ современного человека, пришедшего к успеху на ниве IT. Молодой, уверенный, активный. Эдакий Марк Цукербург или Павел Дуров. Своя компания, связи на самых верхах, работа с секретными данными. Офисы в разных городах страны и за границей. Сингапур, Дубай, Амстердам.

Мы не знаем, чем в итоге обернется это дело и виноват ли Сачков? Это определит следствие. Но есть очевидное, зачастую такие как Сачков, как бы это сказать — отрываются от реальности. Когда пропадает понимание того, что ты занимаешься не просто бизнесом, а крайне важным и щепетильным делом.

И еще одно громкое уголовное дело этой недели. И тоже перед нами успешный представитель молодого поколения — Марина Ракова. Вундеркинд! В 19 лет уже выпускница знаменитой Бауманки. В 35 замминистра просвещения, а в 37 — вице-президент Сбербанка. И вот теперь ее подозревают в хищении в крупных размерах. В ее дом на этой неделе пришли с обыском. На следующий день Ракова отключила телефон и не явилась на допрос. Сейчас она объявлена в розыск. Нашим коллегам из «Известий» удалось встретиться с мужем Раковой в их загородном доме в Подмосковье. О местонахождении жены он ничего не знает.

«Где сейчас находится Марина Ракова?» — спрашивает корреспондент.

«Неизвестно, к сожалению. Я нахожусь дома с ребенком и это проблема», — отвечает супруг Марины Раковой Артур Стеценко.

«Насколько в спешке Марина покидала дом?»

«Она уехала на работу, я забрал ее пообедать. После этого она уехала на работу в белых брюках, белой рубашке, тоненьком пальто и вещей у нее не было», — говорит Артур Стеценко.

«Сейчас у вас нет с ней связи?»

«Никакой», - отвечает Артур Стеценко.

«Вы можете предполагать, где она может находиться?»

«Нет», — говорит Артур Стеценко.

Раковой вменяют хищение более 50 миллионов рублей, и судя по всему это произошло, когда она трудилась в Министерстве просвещения. Бывшей чиновнице грозит до десяти лет лишения свободы.