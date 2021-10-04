Тигран Кеосаян о Ксении Собчак: «Умнее той гадости, которую она творит»

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Оксана Тарасова
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Тигран Кеосаян заявил, что Ксения Собчак «умнее гадости, которую творит»

Тигран Кеосаян о Ксении Собчак: «Умнее той гадости, которую она творит»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

По мнению режиссера, таланта журналистки хватило бы на более интересные и качественные программы для телевидения, но клеймо «Дома-2» мешает этому.

Кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян нелестно высказался о журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что не в восторге от современного телевидения в принципе, и от работы скандальной звезды в частности. При этом Кеосаян признает острый ум и талант коллеги.

В ходе интервью с Антоном Красовским режиссер заявил, что блогеры, пришедшие из телевизора, вроде Юрия Дудя и Ксении Собчак на самом деле умные и интересные люди, но оценить качество их работы сложно. Последняя, уверен Кеосаян, могла бы браться за более интересные и качественные проекты, но не делает этого.

«Ксюша умнее той гадости, которую она творит», — отметил он.

Мешает журналистке, возможно, опыт работы на «Доме-2». Даже сама Собчак в одном из интервью удивлялась тому, что вот уже десять лет как покинула телестройку, а ее все припоминают, причем не с желанием похвалить. Однако к прошлому старается относиться сюмором.

Стоит отметить, супруг Ксении Анатольевны Константин Богомолов накануне тоже подвергся критике. Спектакль Театра на Малой Бронной, в котором он трудится художественным руководителем, назвали диверсией против русской культуры. Речь идет о скандальной постановке «Норма», в которой актеры изображают поедание экскрементов и сношение с землей. 5-tv.ru публиковал мнение о спектакле артиста и педагога Михаила Горевого.

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