Разорванный фундамент и бетонные сваи. Стены покрыты трещинами. Весь дом завален на бок. Владельцы даже не пытаются войти внутрь, чтобы забрать свои вещи.

Жители Сочи приходят в себя после ночного кошмара. Мощный циклон принес в регион сильнейшие дожди, ураганный ветер и грозу. В результате в пригороде на жилые дома сошли оползни.

Местных жителей пришлось срочно эвакуировать, а на федеральной трассе Джубга — Сочи просело дорожное полотно. Образовались трещины шириной на всю проезжую часть. При этом, прогноз синоптиков — не утешительный. Дожди продолжатся и сегодня. Ирина Сафонова расскажет подробности.

Разорванный фундамент и бетонные сваи. Стены покрыты трещинами. Весь дом завален на бок. Владельцы даже не пытаются войти внутрь, чтобы забрать свои вещи. Коттедж разваливается у них на глазах.

«Мама, мам, пойдем. Падает все».

Это последствия оползня, который буквально разрушил целый поселок. Там, где были дороги, теперь текут ручьи. В асфальте глубокие трещины. И земля все еще двигается.

«Десятка два домов. Внизу тоже дома. Дорога, все. Все ушло. Дома просто набекрень стоят. Что-то хрустит все время, лопается».

Очевидцы говорят — сделать ничего не могли. Оставалось только бессильно наблюдать, как тысячи тонн земли буквально хоронят под собой миллионы, вложенные в покупку жилья.

«Ты смотри, что творится. Горная карусель. Дом под землю ушел. Под землю ушел? Да, не видишь? Под землю ушел полностью, нету его».

На территорию коттеджного поселка не может проехать даже спецтехника. Заблокированы и машины, которые были припаркованы у жилых домов. Впрочем, спасатели уже работают на месте обрушения. Первое, что удалось сделать — предотвратить пожары, которые могли вспыхнуть из-за повреждения коммуникаций.

«Из 20 поврежденных домов восемь были заселены. Опоры газовых труб и электролиний наклонились. Газо- и электроснабжение отключено в пределах поселка», — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Жителей поселка, это около 30 человек, эвакуировали. В качестве пункта временного размещения предложили один из местных санаториев. Впрочем, в результате оползня пострадали и другие населенные пункты. Несколько домов получили повреждения даже в самом Сочи. Из-за глубоких трещин в асфальте затруднено движение по федеральной трассе.

Пробка в сторону Мамаевского перевала, где обвалилась часть дороги, начинается еще из самого центра Сочи. В этом тоннеле мы

находимся уже 15 минут, движение очень медленное. Вообще, из города есть две дороге. Обе они стоят. Потому что просто перегружены машинами.

Сильнейший ливень начался в Сочи еще накануне. В результате город и несколько прилегающих районов оказались в зоне подтопления. Пострадали жилые дома и припаркованные автомобили. На них буквально обрушились водопады. Осадки спровоцировали и сход оползня. В ближайшее время уже станет известно, какой ущерб нанесла стихия и какую помощь получат владельцы разрушенных и поврежденных домов.