🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 октября, новолуние в знаке Весов сулит представителям многих знаков зодиака благоприятный день для любых начинаний. И это не случайно, день будет буквально пропитан энергией обновления. Все, к чему вы приступите сегодня, будет реализовываться легко и без трудностей. Не бойтесь рисковать, сегодня вами будет управлять сила Вселенной.

♈ Овен

Овны, вы сдали позиции. Все, к чему так упорно стремились, вдруг растворилось на глазах. А все потому, что слишком много ноете и жалуетесь не по делу. Звезды напоминают, что не всем уготована простая судьба. Но любые препятствия важно принимать с благодарностью. Если их не будет — мудрее не станете. Сегодня как раз тот день, когда все можно исправить. Не упустите шанс.

Космический совет: будьте готовы к препятствиям — это ваш опыт.

♉ Телец

Вы находитесь на распутье, Тельцы. Скоро вам потребуется принять важное для вас решение, но сделать это не так-то просто. Прежде всего попробуйте проанализировать, чем это заканчивалось в прошлом. Нравится ли вам, к чему привели в тот момент ваши действия? Сделайте выводы и потом решите, как поступить на этот раз.

Космический совет: не позволяйте другим решать за вас.

♊ Близнецы

Какая славная поездочка! И речь о всей вашей жизни — ведь это одно большое путешествие, Близнецы. Оглянитесь назад и оцените пройденный путь. Всегда ли вы сворачивали там, где хотели? Всегда ли шли с удовольствием или неслись, сломя голову и не видя окружающей красоты? Вселенная не просит вас зацикливаться на прошлом, этот совет о будущем — из прошедших уроков нужно извлечь знания. Знания, которые осветят ваш дальнейший путь.

Космический совет: найдите минутку, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида.

♋ Рак

Этот день вы можете прожить под знаком Хаоса. Но не стоит волноваться, тот самый «мудрый босс», который есть у каждого Рака, не даст представителям этого знака потонуть в пучине беспорядка. Даже если все вокруг разваливается, вы все равно умудритесь сохранить ясность мышления и даже найдете в себе силы пошутить над создавшимся положением. Главное, не начать паниковать раньше времени.

Космический совет: верьте в стратегические и тактические навыки вашего внутреннего «мудрого босса».

♌ Лев

Львы, таблетки от жадности уже не помогают? Пора перестать накапливать материальные ценности. Посмотри вокруг себя — вы стали счастливее от того, что у вас всего достаточно и даже немного больше? Может пора отдать эти брендовые джинсы, в которые вы уже не влезаете подруге или родственнице? А пианино, на котором вы все равно не умеете играть, может быть его подарить артистичному двоюродному брату?

Космический совет: избавьтесь от всего лишнего.