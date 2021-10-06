МВД РФ: пропавшая экс-замминистра Марина Ракова задержана и дает показания

Несколько дней назад подозреваемая в крупном мошенничестве бывшая чиновница бесследно исчезла.

Пропавшая ранее экс-замминистра просвещения Марина Ракова находится в московском главке МВД на допросе. Об этом СМИ сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации 5-tv.ru, она сама пришла около часа назад. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Также задержан ее супруг Артур Стеценко. Он проходит по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда, где Ракова была директором. По версии следствия они устроили туда фиктивных людей и начисляли зарплату.

Ныне занимающей должность вице-президента Сбербанка Марине Раковой вменяется хищение более 50 миллионов рублей в период, предположительно, когда она еще работала в министерстве просвещения. Экс-чиновнице грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после обыска Ракову вызвали на допрос, но она не явилась на него и отключила телефон. Позднее Тверской районный суд Москвы арестовал трех бывших коллег экс-вице-президента Сбербанка: Максима Инкина, Евгения Зака и Кристину Крючкову. Решение суда они восприняли очень эмоционально — бросались на колени и плакали.