Диктору Игорю Кириллову установили памятник на Новодевичьем кладбище

Памятник диктору Игорю Кириллову открыли 14 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Кадрами поделился источник 5-tv.ru.

Автор памятника — скульптор, заслуженный художник России Айдын Зейналов. Он рассказал, что хотел передать не только внешнее сходство с Кирилловым, но и то ощущение, которое возникало у зрителей, когда диктор появлялся на экране.

Игоря Кириллова многие помнят по программе «Время». С 1968 по 1989 год он был ее основным диктором. Он также вел «Песню года», праздничные «огоньки», концерты и трансляции государственных мероприятий.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на открытии памятника назвал Кириллова одним из главных символов отечественного телевидения.

«Если голосом Советского Союза во время Великой Отечественной войны был Левитан, то несколько послевоенных десятилетий голосом и символом Советского Союза был Игорь Леонидович Кириллов. Он сообщил стране о полете первого космонавта, приветствовал всех накануне Нового года, и вообще он воплощал своим серебряным баритоном голос Родины», — высказался Эрнст. Его слова привели в KP.RU.

Коллеги отметили, что памятник получился узнаваемым. По их словам, в скульптуре удалось передать характер Кириллова настолько, что возникает ощущение, будто он сейчас заговорит.

Коллега диктора Анна Шатилова рассказала, что Кириллов прекрасно владел русским языком и при этом обладал отличным чувством юмора.

Кириллов умер в 2021 году после тяжелой болезни. Ему было 89 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Филипп Киркоров установил памятник своим родителям на Троекуровском кладбище.

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