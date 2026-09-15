5-tv.ru: слово кринж раздражает россиян больше всего

Слово «кринж» чаще всего раздражает россиян среди современных выражений. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Литрес» и Magram MR, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

В сентябре специалисты опросили более 1,1 тысячи россиян старше 18 лет. Выяснилось, что больше всего людям не нравится молодежный сленг. В эту категорию попали слова «кринж», «рофл», «инфа», «лол» и «имба». Такие выражения раздражают 28% участников опроса.

При этом молодежь относится к сленгу спокойнее. Среди россиян от 18 до 24 лет он мешает 22% опрошенных. Для людей старше 25 лет показатель достиг 30%. Столько же участников в возрасте от 45 до 54 лет заявили, что не любят подобные слова.

На втором месте оказались английские слова, которые все чаще используют в русской речи. Среди них — «кейс», «триггерить», «хайп» и «фейк». Они раздражают 17% респондентов. Среди молодежи показатель оказался немного выше — 19%.

Третью строчку заняли слова вроде «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Такие уменьшительно-ласкательные выражения не нравятся 12% участников исследования.

Еще 9% россиян раздражают отдельные речевые обороты. В качестве примеров респонденты назвали «от слова совсем» и «доброго времени суток».

А вот к канцелярским словам большинство участников отнеслось спокойно. Выражения «согласно», «задействовать» и «осуществлять» раздражают только 2% опрошенных. Еще 9% заявили, что в их речи вообще нет слов, которые вызывают у них негативные эмоции.

Участникам также предложили самостоятельно назвать неприятные выражения. Помимо «кринжа», в этом списке часто встречались «вайб», «ок», «короче», «краш» и «изи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что плачущий смайлик стал самым популярным эмодзи в мире по итогам 2025 года. При этом молодые пользователи все чаще используют привычные символы в непривычном значении.

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