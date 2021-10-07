🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 7 октября, растущая Луна в Весах принесет представителям многих знаков зодиака хлопоты, которые могут быстро утомить. Вечер лучше провести, отдыхая от дневных забот.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 октября, растущая Луна в знаке Весов подарит представителям многих знаков зодиака благоприятный день для выполнения множества задач одновременно. В то же время, некоторые люди очень скоро могут ощутить усталость от количества хлопот. Постарайтесь не перенапрягаться. Астрологи рекомендуют помнить, что выходные уже близко.
♈ Овен
Овны, помните, что у каждой медали всегда есть две стороны. Но это не значит, что вы должны соглашаться на любые компромиссы. Суть состоит в том, чтобы донести свою точку зрения таким образом, чтобы способствовать миру, а не разрушать его. Учитывая, что хаос был постоянным в течение некоторого времени, вы также можете оказаться посредником добра.
Космический совет: если сомневаетесь, выберите мир.
♉ Телец
Тельцы, у вас есть два варианта: жить жизнью, наполненной страстью, или позволить быту и хлопотам засолить ваши будни. Что вы выберете? Помните, что чем больше риска, тем более велики награды вас ожидают. Так что не бойтесь браться за то, что вы никогда не делали раньше. О, и еще одна вещь: день, когда вы сажаете семя, не тот день, когда вы едите фрукты.
Космический совет: живите страстно.
♊ Близнецы
Внимательно посмотрите на пространство вокруг. Беспорядок начинает отрицательно сказываться на вашей работе, Близнецы. Выделите немного времени для уборки. Избавьтесь от того, что не приносит радость или напоминает о плохом. Это не только внесет ясность, но и поможет во много раз повысить продуктивность.
Космический совет: приведите в порядок окружающее вас пространство.
♋ Рак
Заведите дневник благодарности, Раки. Начните с себя, например: «Горжусь тем, как я живу…». Затем переходите к близким, добавьте конкретики: вспомните, что именно хорошего они сделали. Затем оставьте список обычных вещей или того, что можно назвать «повседневными чудесами». Это поможет вам почувствовать себя счастливым человеком.
Космический совет: заведите дневник благодарности.
♌ Лев
7 октября — удачный день для Львов. Есть очень высокие шансы, что сегодня все сложится очень удачно в романтических аспектах вашей жизни. Нет, речь не о мимолетных романах, на кону большая любовь и серьезные чувства. Но самое важное, что это не обязательно будет новый человек, не стоит закрываться и от старых знакомств или даже бывших избранников. Не вредничайте, дайте любви шанс.
Космический совет: откройтесь для любви, и она придет к вам.
♍ Дева
В жизни Дев кипят романтические страсти, и не нужно их ограничивать! Сейчас Вселенная хочет, чтобы вы знали: все невозможное возможно. И именно поэтому не стоит задумываться о последствиях, просто оседлайте волну чувств, она не подведет вас. День лучше провести активно, не исключено, что вы найдете ответы на вопросы, которые вас давно мучили.
Космический совет: не ограничивайте страсть в вашей жизни, отдайтесь ей.
♎ Весы
Сегодня вам предстоит поработать с ветрами перемен. Пересмотрите свою устаревшую систему убеждений, избавьтесь от старых привычек и забудьте прошлую боль. Это будет ваша самая большая метаморфоза. Продолжайте работать со Вселенной, даже если трансформация поначалу будет неудобной. Помните, что вы больше не продукт вашего состояния. Поблагодарите свою старую историю за то, чему она вас научила, но знайте, что пришло время обрести свободу.
Космический совет: приготовьтесь к переменам!
♏ Скорпион
Сегодня Скорпионам противопоказано излишне перегружать себя делами, обязанностями и другой работой. Позвольте себе хотя бы чуть-чуть расслабиться. Почитайте книгу, приготовьте вкусный ужин и посвятите день близкому человеку, который уже давно мечтает об этом. При новых знакомствах не стоит бросаться в омут с головой. Будьте рассудительны.
Космический совет: играйте по своим собственным правилам.
♐ Стрелец
Забота о вашем внутреннем ребенке была важной темой для вас в последние пару месяцев. Все дело в соединении с этой дикой, неприрученной силой внутри вас, той, которая усовершенствовала искусство быть игривым, реагировать на космические сигналы и жить спонтанно. Если вы сомневаетесь, выбирайте творчество, а не производительность. Нанесите несколько цветов на холст или испеките себе большой торт. Если вам от этого хорошо, вы на правильном пути, Стрельцы.
Космический совет: не бойтесь создать беспорядок! Иногда это полезно.
♑ Козерог
Козероги, ретроградное движение Меркурия всерьез пошатнет ваши планы и выведет дела из-под контроля. Постарайтесь сохранять хладнокровие. Бросьте себе вызов и постарайтесь все удары судьбы принять достойно. Помните, план Вселенной совершенен и безупречен. Сделав акцент на положительных эмоциях, вы освободите место для чудес.
Космический совет: не поддавайтесь хаотичным настроениям, окружающим вас.
♒ Водолей
Водолеи, 7 октября для вас — непростой день. Возможны споры и конфликты с окружающими, проблемы на работе. А все потому, что вам будет сложно контролировать свои эмоции. Звезды советуют: если захотите с кем-то выяснить отношения, не опускайтесь до оскорблений. От слов и действий сегодня зависит ваша репутация в будущем.
Космический совет: в трудной ситуации спросите совета у близкого человека.
♊ Рыбы
Рыбы, по своей природе вы — осторожный человек. Сегодня это качество понадобится вам, как никогда. Не подписывайте сомнительных бумаг, не ведитесь на провокации и не вступайте в споры — все может спровоцировать грандиозный конфликт. Преуспеть поможет сдержанность и критическое суждение. Держите себя в руках!
Космический совет: не давайте быстрых ответов, все тщательно изучайте.
Как писал 5-tv.ru ранее, астролог назвала 10 вещей, которые обязательно нужно успеть сделать до 5 ноября. Венера переходит в знак Стрельца и пробудет там три недели. За это время планета предлагает нам массу возможностей улучшить свою жизнь и окружающих нас людей.
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