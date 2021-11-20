Инфаркты, клиническая смерть, коронавирус: Что пережил Валерий Гаркалин?
Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет из-за коронавируса
Фото, видео: РИА Новости / Галина Кмит; ТАСС /Чумичев Александр, /Джавахадзе Зураб, /Андреев Владимир; teatral-online.ru; Кадр из фильма «Ширли-мырли», реж. Владимир Меньшов, 1995 год; wikireading.ru; Соцсети
Народного артиста РФ не стало 20 ноября.
Валерий Гаркалин снялся более чем в 100 фильмах и сыграл в десятках спектаклей. На театральных подмостках он перевоплощался в персонажей пьес Уильяма Шекспира и Николая Гоголя. А среди его партнеров по съемочной площадке были Александр Абдулов, Кахи Кавсадзе и Галина Волчек. Но известность ему принесла роль четырех близнецов в фильме Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Эта лента вписала Гаркалина в список выдающихся российских артистов.
В 2000-м Валерий Гаркалин стал заслуженным артистом РФ. В 2008-м — народным. Он до конца дней преподавал студентам и снимался в кино. Но осенью 2021-го его жизнь оборвалась. 5-tv.ru вспоминает этапы творчества и биографию Валерия Гаркалина.
Биография
Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954-го в семье деревенских жителей, приехавших восстанавливать послевоенную Москву. Отец после рождения сына ушел из семьи. А самого Валеру заразили в роддоме страшной болезнью — полиомиелитом. Но мама будущего артиста вернула мужа и раздобыла дефицитное лекарство для сына.
В семье Гаркалиных родился второй ребенок — девочка Марина. Несмотря на внешнее благополучие, первенец всегда считал, что его любили меньше. Когда Валерий рассказал о планах стать артистом, отец в ответ возмутился. Мужчина считал, что это не мужская профессия. Мол, кормилец должен трудится в рабочем цеху, а не кривляться на сцене. Из-за этого Валерий Борисович думал, что его успехи ничего не значат для отца. Лишь после смерти родителя он узнал, что тот собирал вырезки об успехах первенца.
После окончания школы Гаркалин попробовал поступить в творческие вузы. Юноша подал документы в несколько учреждений, но ему везде отказали. Оказалось, преподавателей смущали слишком яркие внешние данные абитуриента. Так и не став студентом, будущая звезда фильма «Ширли-мырли» устроился работать слесарем, а затем ушел в армию.
После армейской службы Валерий вновь попытал счастья стать студентом творческого вуза. На этот раз его приняли в музыкальное училище имени Гнесиных, где он попал на экспериментальный курс, основанный на базе Театра кукол Сергея Образцова. После окончания учебы Гаркалин с однокурсниками в 1978-м создали передвижной театр «Люди и куклы». Труппа путешествовала по стране со спектаклями в течение шести лет. Все это время будущий киноактер оставался за ширмой, озвучивая героев сказок.
В 1986-м Гаркалину предложили роль Аладдина в Центральном театре кукол Сергея Образцова. Это была полноценная драматическая роль, ведь с ней актер по-новому открылся публике. По признанию артиста, все то время, пока он озвучивал кукол, в нем назревало все то, что в итоге он позже показал зрителям вживую. Одновременно с этим артист снимался в кино, но особого успеха ему это не приносило.
Лучшие фильмы
В 1995-м Валерий Гаркалин снялся в комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли», где сыграл сразу четырех персонажей. Картина высмеивала упаднические настроения российского общества того времени. Сначала ее не все приняли, посчитав глупой, но сегодня «Ширли-мырли» — классика отечественного кинематографа. А еще одна из самых ярких работ Гаркалина в кино. Однако съемочный процесс, как рассказывал артист, был сложный.
Валерий Гаркалин считал, что Меньшов его не любит. Как-то раз актер поймал постановщика в коридоре и закричал «Вы меня не любите!». Актер привык, что после дубля режиссер улыбается — так Гаркалин понимал, что все хорошо. Но Меньшов работал с каменным выражением лица, что заставило артиста понервничать. Гаркалин решил, что Владимир Валентинович его просто не любит. Коллеги договорились, что Меньшов все-таки поменяет выражение лица.
Лента «Ширли-мырли» подарила Валерию Гаркалину всероссийскую известность. После нее актер продолжал сниматься в кино. В числе его самых известных работ «Ландыш серебристый», «Участок», «Моя прекрасная няня», «Дорогая Маша Березина» и «Крыша».
Личная жизнь
В отличие от многих коллег по актерскому цеху, Валерий Гаркалин был женат лишь один раз. С будущей супругой Катей артист познакомился в годы учебы в музыкальном училище, где она преподавала. Возлюбленным пришлось скрывать свои чувства, чтобы избежать проблем.
После свадьбы Катя и Валера всегда были вместе. Она следовала за ним на гастроли, даже если на это уходил весь его гонорар. Но девочку Нику пара ждала шесть лет. В какой-то момент супруги отчаялись стать родителями.
Узнав о своем положении, она позвонила мужу и сказала, что беременна. Гаркалин решил, что жена шутит над ним и даже разозлился. Дескать, не для того он автомат оплатил, чтобы шутить. Но все оказалось по-настоящему. В 1983-м на свет появилась девочка Ника. Сегодня она сама мать двоих детей, занимается театральным продюсированием.
Жены Валерия Гаркалина не стало в 2009-м. Женщина умерла от рака. Перед тем как отойти в мир иной она написала мужу «Ты мне дарил только радость». Вдовец заявил, что больше никогда не женится.
Причина смерти
Валерий Гаркалин пережил немало проблем со здоровьем. Первый инфаркт у актера случился на гастролях в Клайпеде в 2008-м. Ему стало плохо прямо на сцене. Благо, напротив находился матросский госпиталь. Артист пережил обширный инфаркт, отрыв тромба и клиническую смерть. Валерий Гаркалин считал, что его спасли молитвы супруги.
Спустя пять месяцев Валерий Гаркалин пережил второй инфаркт, но и на этот раз его удалось спасти. Осенью 2021-го звезда «Ширли-мырли» попал в больницу с коронавирусом. Позже его перевели в реанимацию, затем подключили к ИВЛ. Врачи диагностировал у народного артиста РФ серьезное поражение легких — от 75 до 80%. Позднее все отяготилось тромбозом артерий рук. Актеру грозила ампутация.
Валерий Гаркалин умер 20 ноября 2021 года.
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