Инфаркты, клиническая смерть, коронавирус: Что пережил Валерий Гаркалин?

Народного артиста РФ не стало 20 ноября.

Валерий Гаркалин снялся более чем в 100 фильмах и сыграл в десятках спектаклей. На театральных подмостках он перевоплощался в персонажей пьес Уильяма Шекспира и Николая Гоголя. А среди его партнеров по съемочной площадке были Александр Абдулов, Кахи Кавсадзе и Галина Волчек. Но известность ему принесла роль четырех близнецов в фильме Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Эта лента вписала Гаркалина в список выдающихся российских артистов.

В 2000-м Валерий Гаркалин стал заслуженным артистом РФ. В 2008-м — народным. Он до конца дней преподавал студентам и снимался в кино. Но осенью 2021-го его жизнь оборвалась. 5-tv.ru вспоминает этапы творчества и биографию Валерия Гаркалина.

Биография

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954-го в семье деревенских жителей, приехавших восстанавливать послевоенную Москву. Отец после рождения сына ушел из семьи. А самого Валеру заразили в роддоме страшной болезнью — полиомиелитом. Но мама будущего артиста вернула мужа и раздобыла дефицитное лекарство для сына.

В семье Гаркалиных родился второй ребенок — девочка Марина. Несмотря на внешнее благополучие, первенец всегда считал, что его любили меньше. Когда Валерий рассказал о планах стать артистом, отец в ответ возмутился. Мужчина считал, что это не мужская профессия. Мол, кормилец должен трудится в рабочем цеху, а не кривляться на сцене. Из-за этого Валерий Борисович думал, что его успехи ничего не значат для отца. Лишь после смерти родителя он узнал, что тот собирал вырезки об успехах первенца.

Валерий Гаркалин с детства мечтал стать артистом. Фото: teatral-online.ru

После окончания школы Гаркалин попробовал поступить в творческие вузы. Юноша подал документы в несколько учреждений, но ему везде отказали. Оказалось, преподавателей смущали слишком яркие внешние данные абитуриента. Так и не став студентом, будущая звезда фильма «Ширли-мырли» устроился работать слесарем, а затем ушел в армию.

После армейской службы Валерий вновь попытал счастья стать студентом творческого вуза. На этот раз его приняли в музыкальное училище имени Гнесиных, где он попал на экспериментальный курс, основанный на базе Театра кукол Сергея Образцова. После окончания учебы Гаркалин с однокурсниками в 1978-м создали передвижной театр «Люди и куклы». Труппа путешествовала по стране со спектаклями в течение шести лет. Все это время будущий киноактер оставался за ширмой, озвучивая героев сказок.

В 1986-м Гаркалину предложили роль Аладдина в Центральном театре кукол Сергея Образцова. Это была полноценная драматическая роль, ведь с ней актер по-новому открылся публике. По признанию артиста, все то время, пока он озвучивал кукол, в нем назревало все то, что в итоге он позже показал зрителям вживую. Одновременно с этим артист снимался в кино, но особого успеха ему это не приносило.

Лучшие фильмы

В 1995-м Валерий Гаркалин снялся в комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли», где сыграл сразу четырех персонажей. Картина высмеивала упаднические настроения российского общества того времени. Сначала ее не все приняли, посчитав глупой, но сегодня «Ширли-мырли» — классика отечественного кинематографа. А еще одна из самых ярких работ Гаркалина в кино. Однако съемочный процесс, как рассказывал артист, был сложный.

Валерий Гаркалин считал, что Меньшов его не любит. Как-то раз актер поймал постановщика в коридоре и закричал «Вы меня не любите!». Актер привык, что после дубля режиссер улыбается — так Гаркалин понимал, что все хорошо. Но Меньшов работал с каменным выражением лица, что заставило артиста понервничать. Гаркалин решил, что Владимир Валентинович его просто не любит. Коллеги договорились, что Меньшов все-таки поменяет выражение лица.

Кадр из фильма «Ширли-мырли», реж. Владимир Меньшов, 1995 год. Фото: «Кино-театр.ру»

Лента «Ширли-мырли» подарила Валерию Гаркалину всероссийскую известность. После нее актер продолжал сниматься в кино. В числе его самых известных работ «Ландыш серебристый», «Участок», «Моя прекрасная няня», «Дорогая Маша Березина» и «Крыша».

Кадр из сериала «Кодекс чести», реж. Георгий Николаенко, 2002 год. Фото: «Кино-театр.ру»

Личная жизнь

В отличие от многих коллег по актерскому цеху, Валерий Гаркалин был женат лишь один раз. С будущей супругой Катей артист познакомился в годы учебы в музыкальном училище, где она преподавала. Возлюбленным пришлось скрывать свои чувства, чтобы избежать проблем.

После свадьбы Катя и Валера всегда были вместе. Она следовала за ним на гастроли, даже если на это уходил весь его гонорар. Но девочку Нику пара ждала шесть лет. В какой-то момент супруги отчаялись стать родителями.

Валерий Гаркалин с будущей женой несколько лет скрывали отношения. Фото: wikireading.ru

Узнав о своем положении, она позвонила мужу и сказала, что беременна. Гаркалин решил, что жена шутит над ним и даже разозлился. Дескать, не для того он автомат оплатил, чтобы шутить. Но все оказалось по-настоящему. В 1983-м на свет появилась девочка Ника. Сегодня она сама мать двоих детей, занимается театральным продюсированием.

Жены Валерия Гаркалина не стало в 2009-м. Женщина умерла от рака. Перед тем как отойти в мир иной она написала мужу «Ты мне дарил только радость». Вдовец заявил, что больше никогда не женится.

Дочь Валерия Гаркалина, Ника, занимается театральным продюсированием. Фото: ТАСС /Зарембо Игорь

Причина смерти

Валерий Гаркалин пережил немало проблем со здоровьем. Первый инфаркт у актера случился на гастролях в Клайпеде в 2008-м. Ему стало плохо прямо на сцене. Благо, напротив находился матросский госпиталь. Артист пережил обширный инфаркт, отрыв тромба и клиническую смерть. Валерий Гаркалин считал, что его спасли молитвы супруги.

Спустя пять месяцев Валерий Гаркалин пережил второй инфаркт, но и на этот раз его удалось спасти. Осенью 2021-го звезда «Ширли-мырли» попал в больницу с коронавирусом. Позже его перевели в реанимацию, затем подключили к ИВЛ. Врачи диагностировал у народного артиста РФ серьезное поражение легких — от 75 до 80%. Позднее все отяготилось тромбозом артерий рук. Актеру грозила ампутация.

Валерий Гаркалин умер 20 ноября 2021 года.