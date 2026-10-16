Многодетным семьям в России предложили селиться в нераспроданных новостройках

Многодетным предложили заселиться в пустые новостройки на 20 лет

Отечественные застройщики могут получить шанс оживить годами простаивающие корпуса, а многодетные семьи — переехать в просторные квартиры: в Общественной палате России предложили запустить программу бесплатного жилья для больших семей в виде аренды с господдержкой сроком на 15–20 лет.

Замысел убивает двух зайцев сразу: девелоперы распродают полупустые кварталы, а семьи, которым ипотека на четырехкомнатную квартиру не по силам даже с льготными программами, наконец получают крышу над головой. Как работает схема и где в ней подводные камни, 5-tv.ru объяснила эксперт по недвижимости Юлия Юсова.

По ее мнению, сама идея здравая, но слово «бесплатно» здесь вводит в заблуждение: раз семья живет в квартире 15–20 лет, за нее неизбежно платит кто-то другой — государство, регион или профильная программа поддержки.

Решающую роль, подчеркивает Юсова, сыграет цена, по которой власти станут выкупать квадратные метры у застройщиков. Девелопер не в состоянии просто подарить готовые квартиры — за его спиной проектное финансирование, долги перед банками и экономика конкретного проекта, поэтому государству выгоднее договариваться о цене ниже максимальной из прайса. Еще сильнее инициативу преобразовало бы, по мнению эксперта, право выкупа после долгих лет аренды: тогда семья не просто занимает квартиру на два десятилетия, а получает реальный шанс однажды оформить ее в собственность и улучшить свое финансовое положение.

Есть и более приземленная ловушка. Многодетным нужна не любая зависшая квартира, а жилье нормальной площади, рядом со школой, детским садом, поликлиникой и транспортом — заселение семей в неудачные проекты со слабой инфраструктурой только заморозит проблему.

Итоговый вердикт Юсововой: инициативу можно поддержать, но лишь при условии грамотной экономической проработки — когда государство помогает семье с просторным жильем по льготной аренде, а у семьи в перспективе появляется возможность стать собственником.

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