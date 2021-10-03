Отними у него носки: как женщине гарантированно достичь оргазма

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Ника Шумерская
Эксклюзив 3 177

Сексолог Королева советует женщинам для получения оргазма заниматься сексом в носках

Фото, видео: Depositphotos / andriy.chik; 5-tv.ru

Игровые эротические костюмы — в сторону, заберите ненавистные ранее мужские носки и смело используйте их во время занятий сексом, советует эксперт 5-tv.ru. Лайфхак для проверки этой осенью.

Возможно, незаслуженно ранее мужские носки считались убийцей романтичных отношений. Мужчина в носках всегда был объектом насмешек у женщин: они подозревали, что он боится оказаться не на высоте из-за неухоженных ногтей и ступней или, того хуже, грибка на ногах. Оказывается, не снимать носки во время секса — не моветон, а подтвержденное научными исследованиями классное средство более быстрого достижения оргазма. Как правильно осенью заниматься любовью с использованием мужского аксессуара, в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог и сексолог Алия Королева.

Во-первых, эксперт советует заниматься сексом регулярно — не менее дух-трех раз в неделю. Во-вторых, такой режим не только способствует повышению иммунитета, но и в целом очень полезен для женского здоровья.

«Секс избавляет от головных болей, улучшает менструальный цикл у женщин и способствует дополнительной выработке позитивных гормонов — эндорфинов и дофаминов», — объяснила сексолог.

При этом, подчеркнула она, заниматься любовью следует обязательно с получением оргазма. Если получение удовольствия у мужчин уже гарантировано природой, то женщинам получить чувственную разрядку не всегда удается, для этого эксперт делится непривычным, но доказанным учеными действенным лайфхаком.

«Занимайтесь сексом в носках», — заявила психолог Алия Королева.

Такое применение, казалось бы, не совсем эротичного аксессуара блогер объяснила тем, что доступный предмет одежды обеспечивает тепло вашим ногам и, как следствие, дарит ощущение безопасности. А чувство защищенности — прямой путь к расслаблению и гарантированное получение яркой чувственной разрядки.

Ученые нидерландского университета выяснили, что, если ваши ноги украшает пара носков, вероятность наступления оргазма в таком случает на 80%, а искушенные в любви французы и вовсе считают, что теплая волна, накрывающая ваши ступни, является первым предвестником чувственного удовольствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как часто нужно заниматься сексом.

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