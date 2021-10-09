Представитель госпитализированного Серова о его состоянии: «Не трогайте нас»

Накануне стало известно, что артист оказался в больнице с коронавирусом. Голос его представителя звучал крайне обеспокоенно.

Представитель Александра Серова скупо прокомментировал его госпитализацию. Голос собеседника 5-tv.ru звучал встревоженно и грустно, однако поделиться своими опасениями относительно состояния артиста он не захотел.

«Не трогайте нас сейчас, пожалуйста. Ничего не буду говорить, без комментариев, извините», — сказал представитель певца.

О том, что 67-летнего Александра Серова экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц, стало известно в ночь на 9 октября. Сообщалось, что у него диагностировали коронавирус, а доля поражения в легких составила почти 75%. По информации от источников из окружения исполнителя, он находится под контролем врачей в реанимационном отделении, дышит через кислородную маску.

Знакомые Серова также рассказали журналистам, что ранее певец проходил лечение в клинике неподалеку от своего загородного дома. С чем оно было связано, не уточняли. Тот же факт, что в этот раз музыканта направили в столичное медучреждение, судя по всему, говорит о серьезности его положения.

Карьера Александра Серова началась с руководства эстрадными ансамблями и работы аранжировщиком. Под его началом в 80-е выступали участницы ВИА «Черемош» — сестры Софии Ротару, Лидия и Аурика. Первая сольная пластинка певца увидела свет в 1984 году, песни «Я хочу тебя видеть», «День рождения любви» и другие тут же стали хитами.

В 1990-е Серов уже носил звание главного романтика советской и российской эстрады. Все благодаря сотрудничеству с известными композиторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Композиции «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад» не теряют популярности по сей день и остаются гимнами большому чувству.

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