В Большом театре прокомментировали гибель актера из-за декорации

В Большом театре дали комментарий о трагедии, произошедшей во время оперы «Садко». Во время постановки погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш — его придавило декорацией.

«Во время спектакля „Садко“ при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала. В настоящее время на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего трагического события. Администрация театра оказывает все необходимое содействие», — сообщили в Большом театре.

Евгений Кулеш выступал на сцене Большого с 2002 года — именно тогда он пришел на работу в учреждение.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности гибели актера в Большом театре во время оперы. О них сообщили очевидцы произошедшего.