В Большом театре прокомментировали гибель актера из-за декорации
Погибший во время оперы «Садко» 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш выступал на сцене Большого с 2002 года.
Фото: ВКонтакте @yulo4ka
В Большом театре дали комментарий о трагедии, произошедшей во время оперы «Садко». Во время постановки погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш — его придавило декорацией.
«Во время спектакля „Садко“ при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала. В настоящее время на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего трагического события. Администрация театра оказывает все необходимое содействие», — сообщили в Большом театре.
Евгений Кулеш выступал на сцене Большого с 2002 года — именно тогда он пришел на работу в учреждение.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробности гибели актера в Большом театре во время оперы. О них сообщили очевидцы произошедшего.
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