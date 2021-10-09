Стали известны подробности гибели актера во время оперы в Большом театре

5-tv.ru стали известный первые подробности гибели актера во время оперы «Садко» в Большом театре Москвы. О деталях трагедии рассказали зрители и очевидцы.

Зрительница по имени Анна сообщила, что декорация не упала, а опустилась в штатном режиме. Однако 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш почему-то замешкался и не успел отойти. В итоге его придавило.

Эту информацию о происшествии на своей странице в Instagram подтвердил другой зритель по имени Павел.

«В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: „Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!“ Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля», — написал мужчина.

Instagram @pavelseverinets

ОБНОВЛЕНИЕ 21:18

Источник 5-tv.ru в Большом театре опроверг информацию зрителей о том, что декорация менялась в штатном режиме. По его словам, «декорации упали, никакого планового спуска не было». Собеседник 5-tv.ru добавил, что артисты мимического ансамбля участвовали в уносе или перевозке декораций, хотя это не их обязанность.

Момент падения декорации на актера в Большом театре попал на видео

Источник в правоохранительных органах подтвердил версию источника в театре. По его словам, погибший Евгений Кулеш вынес декорацию и поставил прямо в центре сцены. Он должен был отойти вправо или влево, но вместо этого отодвинулся назад. В это время декорация сверху начала опускаться — как всегда, с высокой скоростью около двух метров в секунду. Артисту начали кричать чтобы отбегал, но из-за шума он не услышал, и мужчину раздавило.

Как сообщал 5-tv.ru, актера придавило декорацией в Большом театре во время оперы вечером 9 октября. Придавленный декорацией Евгений Кулеш скончался до приезда скорой помощи.