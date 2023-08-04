Предпочитает блондинок: Марат Башаров вышел в свет с новой избранницей
Российский актер Марат Башаров вышел в свет с новой девушкой
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Выбор артиста пал на коллегу по цеху. Кто она?
Российского актера Марата Башарова заметили на светском мероприятии с новой девушкой, сообщает издание KP.RU. На опубликованных кадрах видно, что на премьеру фильма «Баба Яга спасает мир» вместе с актером пришла 36-летняя знаменитость Ася Борисова, но артист отказался позировать вместе с ней перед репортерами.
По словам неназванного источника известно, что пара встречается около года. Внешне блондинка похожа на первую жену артиста — Елизавету Круцко. Да и в целом, смотря на выбор 48-летнего Башарова, становится понятно, что он предпочитает белокурых женщин.
Прежде Борисова работала в театре, сейчас она принимает активное участие в кинопроектах. Среди ее известных работ — сериалы «Глухарь» и «Склифосовский».
Также премьеру посетила 18-летняя дочь Башарова. Амели общалась с избранницей отца и фотографировала их.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Марат Башаров считает себя многодетным отцом.
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