🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака
Астрологи представили гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 10 октября, Луна в Стрельце благоволит приятным переменам. Забудьте о проблемах, расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни!
Сегодня, 10 октября, на растущей Луне идеально заниматься планированием, воплощать мечты в реальность. День прекрасно подходит для путешествий, романтических встреч и переговоров. Вложенные сегодня деньги принесут приятные дивиденды. Возможны неожиданные сюрпризы.
♈ Овен
Овен, 10 октября для вас — относительно тяжелый день. Будет казаться, что все валится из рук, но не спешите унывать — воспринимайте проблемы как данность. Не исключено, что на вас захотят повесить дополнительные обязанности. В этом случае здраво оценивайте свои ресурсы. Если нет сил — откажитесь, не идите против самого себя. Первостепенно то, что вас заботит и ваши планы.
Космический совет: не отказывайтесь от цели из-за давления со стороны.
♉ Телец
Телец, воскресенье будет на удивление удачным и спокойным. Мало того, вам могут сделать необычное предложение, которое не стоит игнорировать! Займитесь тем, о чем давно мечтали. Смело рискуйте и шагайте в новую, непривычную жизнь. Это закаляет и приносит массу интересного!
Космический совет: приготовьтесь к романтическому путешествию.
♊ Близнецы
Близнецы, 10 октября вы будете слишком сильно погружены в рутинные проблемы. Чтобы справиться с нагрузкой, не ленитесь и грамотно распределите время. Не тратьте его на пустые причуды. В противном случае очень скоро пожалеете о невыполненных обязательствах. Будьте начеку: фильтруйте информацию.
Космический совет: научитесь ценить свое время.
♋ Рак
Рак, по своей натуре вы очень добрый и мягкий человек. Это, безусловно, хорошо, но есть нюанс: коварные люди чувствуют, кого можно использовать в собственных целях. Вы можете пострадать от недоброжелателей! Если хотите спокойствия и безмятежности — научитесь говорить твердое «нет» всем, кто посмеет вторгнуться в личное пространство. Уважайте себя.
Космический совет: не позволяйте окружающим использовать вас.
♌ Лев
Лев, сегодня, как никогда, важно контролировать эмоции и следить за словами. Опасно встревать в конфликты — велик риск серьезно пострадать. Не исключены материальные потери в случае конфронтации с вышестоящими персонами. Лучше на время «уйти в тень» и поразмыслить над происходящим.
Космический совет: умерьте гордыню, иначе получите неприятный сюрприз.
♍ Дева
Дева, вы много времени тратите на работу и сторонних людей, поэтому совсем позабыли о себе-любимом. 10 октября необходимо взять передышку и решить наболевшие проблемы. Особое внимание уделите своему состоянию и хроническим заболеваниям. При необходимости посетите врача. Не откладывайте профилактический осмотр!
Космический совет: займитесь вопросами здоровья.
♎ Весы
Весы, все развивается так, как задумано Вселенной — ликуйте! В ближайшее время вас ждет масса приятных сюрпризов: возможно продвижение по службе, перемены в личной жизни, улучшение материального положения! 10 октября сосредоточьтесь на новых планах. Во всем слушайте интуицию и сердце.
Космический совет: просто наслаждайтесь жизнью!
♏ Скорпион
Скорпион, сегодня возникнет острая необходимость завершить все начатые дела — не откладывайте это. Судьба готовит вас к чему-то очень важному. Чтобы привлечь позитив и удачу — расчистите пространство, разобравшись со старыми проблемами. Если намерены лениться, не ждите ничего хорошего.
Космический совет: не откладывайте рутинные дела, будут проблемы.
♐ Стрелец
Стрелец, 10 октября придется много работать. Речь идет не только о физическом труде, но и умственном. Не исключено, что придется кем-то манипулировать для достижения цели, решать споры и конфликты, которые вас касаются только отчасти. Выберите роль миротворца, чтобы не проиграть большую «войну». Этот день во много определит вашу судьбу.
Космический совет: позаботьтесь о своем будущем сегодня.
♑ Козерог
Козерог, воскресный день идеально подходит для общения. Выбирайтесь из дома — еще успеете побыть в уединении! Навестите родственников и друзей, обратите внимание на их проблемы. Возможно, только вы способны оказать нуждающимся помощь. Не скупитесь на эмоции и чувства — будьте добрее.
Космический совет: окружите близких заботой и вниманием.
♒ Водолей
Водолей, как бы не хотелось сегодня абстрагироваться от мира и его проблем, сделать это не получится. Однако если днем придется заниматься насущными вопросами, то вечером обязательно выдастся возможность побыть в тишине. Не тратьте это время напрасно, сделайте что-то полезное. Хотя бы для себя.
Космический совет: займитесь саморазвитием — это полезно.
♊ Рыбы
Рыбы, вам нужно научиться баловать себя. Это точно! 10 октября прекрасно подходит для отдыха и восстановления жизненной энергии. Если есть ресурсы — смело отправляйтесь в далекое путешествие. Вам просто необходимо сменить привычную картинку, отдохнуть от назойливых личностей.
Космический совет: возьмите отпуск, восстановите силы.
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 11 по 17 октября для всех знаком зодиака.
Читайте также
87%
-0.30 83.12
-0.49
Нашли ошибку?