🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 10 октября, на растущей Луне идеально заниматься планированием, воплощать мечты в реальность. День прекрасно подходит для путешествий, романтических встреч и переговоров. Вложенные сегодня деньги принесут приятные дивиденды. Возможны неожиданные сюрпризы.

♈ Овен

Овен, 10 октября для вас — относительно тяжелый день. Будет казаться, что все валится из рук, но не спешите унывать — воспринимайте проблемы как данность. Не исключено, что на вас захотят повесить дополнительные обязанности. В этом случае здраво оценивайте свои ресурсы. Если нет сил — откажитесь, не идите против самого себя. Первостепенно то, что вас заботит и ваши планы.

Космический совет: не отказывайтесь от цели из-за давления со стороны.

♉ Телец

Телец, воскресенье будет на удивление удачным и спокойным. Мало того, вам могут сделать необычное предложение, которое не стоит игнорировать! Займитесь тем, о чем давно мечтали. Смело рискуйте и шагайте в новую, непривычную жизнь. Это закаляет и приносит массу интересного!

Космический совет: приготовьтесь к романтическому путешествию.

♊ Близнецы

Близнецы, 10 октября вы будете слишком сильно погружены в рутинные проблемы. Чтобы справиться с нагрузкой, не ленитесь и грамотно распределите время. Не тратьте его на пустые причуды. В противном случае очень скоро пожалеете о невыполненных обязательствах. Будьте начеку: фильтруйте информацию.

Космический совет: научитесь ценить свое время.

♋ Рак

Рак, по своей натуре вы очень добрый и мягкий человек. Это, безусловно, хорошо, но есть нюанс: коварные люди чувствуют, кого можно использовать в собственных целях. Вы можете пострадать от недоброжелателей! Если хотите спокойствия и безмятежности — научитесь говорить твердое «нет» всем, кто посмеет вторгнуться в личное пространство. Уважайте себя.

Космический совет: не позволяйте окружающим использовать вас.

♌ Лев

Лев, сегодня, как никогда, важно контролировать эмоции и следить за словами. Опасно встревать в конфликты — велик риск серьезно пострадать. Не исключены материальные потери в случае конфронтации с вышестоящими персонами. Лучше на время «уйти в тень» и поразмыслить над происходящим.

Космический совет: умерьте гордыню, иначе получите неприятный сюрприз.