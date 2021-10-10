Стало известно, кто из российских звезд получает самые «солидные» алименты

Бывшие жены спортсменов могут рассчитывать на получение приличных сумм для содержания общих детей от экс-мужей, однако многим из них пришлось пройти через долговременные судебные разбирательства.

Даже самые красивые любовные истории нередко заканчиваются разводом. Если в семье появились дети, то расставание обычно сопровождается попытками решить вопрос об их материальном обеспечении. При этом суммы алиментов на содержание детей наследников знаменитостей традиционно выше «средних по стране». Так, наиболее «солидные» алименты получают экс-жены известных спортсменов, пишет сайт KP.RU.

Юлия Барановская

К примеру, известно, что телеведущая Юлия Барановская получает на содержание каждого из троих наследников Андрея Аршавина порядка 250-270 тысяч рублей в месяц.

При этом недавно стало известно, что телеведущая вместе со своим адвокатом подает кассационную жалобу на решение суда, по которому размер алиментов был снижен в связи с тем, что после развода футболиста с Алисой Казьминой у него возникли дополнительные алиментные обязательства в отношении их общей дочери.

Барановская и ее адвокат уверены, что, если спортсмен продолжит выплачивать средств на содержание троих детей от телеведущей в прежнем объеме, это нисколько не ухудшит его материальное положение. При этом телеведущая неоднократно подчеркивала, что деньги Аршавина расходуются исключительно на его наследников, и судится он именно с ними, а никак не с бывшей гражданской женой.

Певица Пелагея

globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Экс-супруга другого спортсмена, певица Пелагея после развода с хоккеистом Иваном Телегиным уже урегулировала вопрос с размером алиментов на содержание их общего ребенка Таисии. Согласно решению суда, хоккеист перечисляет на счет дочери около 800 тысяч рублей.

Сейчас в ходе судебного разбирательства решается вопрос о разделе общего имущества и недвижимости.

Немало шума возникло в информационном пространстве в связи с другим громким разводом. После расставания Павла и Аланы Мамаевых камнем преткновения в спорах бывших супругов стали дети. Так, модель неоднократно жаловалась, что футболист не платит алименты на их общую дочь Алису, а также отказывается признавать ее сына от первого брака, которого многие годы воспитывал как родного.

К слову, сам Мамаев обвинения отрицает и утверждает, что не отказывается от алиментов, так как это его прямая обязанность, и только просит бывшую жену оставить его в покое.

Светлана Малькова — бывшая жена нового супруга Анастасии Макеевой

Instagram @makeevan

А вот бывшим женам простых бизнесменов приходится гораздо сложнее. К примеру, затяжной процесс между Романом Мальковым, который оставил жену и четверых детей ради актрисы Анастасии Макеевой, недавно завершился безоговорочной победой его бывшей супруги Светланы.

Как сообщила многодетная мать на своей странице в Instagram, она наконец-то получила от бывшего мужа первые алименты.

При этом, как отметила Светлана, на судебные издержки ушли значительные суммы, которые были гораздо нужнее ее общим с Романом детям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Пелагея обеспечивает первую супругу и сына Телегина.