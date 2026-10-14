Вдова Юдашкина обратилась к покойному мужу спустя три года после его смерти

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Дарья Белова
Дарья Белова 40 0

Пост Марины Юдашкиной вызвал широкий отклик у представителей российского шоу-бизнеса.

Марина Юдашкина почтила память мужа в его день рождения

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

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Марина Юдашкина почтила память мужа в день его рождения

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала его фотографию в день рождения мужа и посвятила ему памятные слова. На публикацию в социальных сетях отреагировали певица Кристина Орбакайте, композитор Игорь Крутой и другие представители российского шоу-бизнеса.

Валентину Юдашкину 14 октября могло бы исполниться 63 года. Дизайнер скончался 2 мая 2023 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В памятную дату Марина поделилась портретом супруга, на котором он запечатлен в темно-зеленой водолазке и черном жакете.

«Сегодня твой день рождения! Светлая память, дорогой!» — написала вдова модельера.

Публикация собрала отклики коллег и друзей семьи. Кристина Орбакайте также почтила память дизайнера, назвав его любимым.

«Наш любимый Валечка», — написала она.

Среди тех, кто оставил комментарии, оказались Ольга Орлова, Игорь Крутой, Инна Михайлова, Яна Рудковская, Инна Маликова, Игорь Николаев, Екатерина Стриженова.

Валентин Юдашкин был одним из известных российских модельеров. После его смерти работу Дома Юдашкина продолжили близкие дизайнера. Марина занимает руководящую должность в компании, а их дочь Галина отвечает за творческое направление в качестве креативного директора.

В последние годы Марина уделяет много внимания семье и общению с внуками. У Галины Юдашкиной трое детей: Анатолий, Аркадий и Агата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитости почтили память Марины Влади — актрисы и возлюбленной Владимира Высоцкого, скончавшейся на 89-м году жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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