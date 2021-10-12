Как Владимир Маркин открыл новую страницу в истории Следственного комитета

На 65-м году жизни 12 октября скончался бывший представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Причины не уточняются, но известно, что свои последние годы он провел в борьбе с изнурительной болезнью.

Коллеги погибшего выражают искренние соболезнования его родным и близким

«Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России», — говорится в сообщении ведомства.

Сын простого заводского рабочего, уроженец Челябинска, Маркин возглавлял пресс-службу Следственного комитета с 2007 по 2016 год. Россиянам он запомнился как журналист, общественный деятель и доблестный офицер, и словом и делом готовый встать на защиту Родины.

Так, комментируя попытки Украины переписать историю славян и «приватизировать» князя Владимира, Маркин отмечал:

«СБУ Украины собирает информацию на крестителя Руси. Цель — выяснить, почему он крестил Русь, а не Украину».

Иронично высказывался он и по поводу чрезмерно близкого общения Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента США и бывшего украинского лидера Петра Порошенко. По личному признанию Байдена, тогда он общался с украинским политиком больше, чем со своей женой.

«Главный итог визита Байдена на Украину: «Господин назначил меня любимой женой!» — написал Маркин в своем Twitter.

Генерал-майор юстиции не оставлял без внимания ни одного замечания в адрес Следственного комитета и стойко парировал самые агрессивные выпады.

«Прошли те времена, когда кто-то может по телефонному звонку или по каким-то другим каналам позвонить кому бы то ни было и решить вопрос полюбезно. Я хотел бы просто увидеть сейчас того человека, который попытался бы угрожать председателю Следственного комитета. Ребята, тут сразу на месте будет мокрая лужа!» — оценил он попытки давления на СКР в связи с делом мажоров на автомобилях Gelandewagen.

Неудивительно, что в Следственном комитете с благодарностью и теплотой вспоминают заслуги Маркина перед ведомством.

«Благодаря его неординарным решениям, грамотному подходу и прогрессивным взглядам Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности. Это было новым веянием в работе ведомства, что позволило укрепить доверие граждан и разрушить существующие стереотипы об информационной изолированности государственных органов», — указали коллеги ушедшего из жизни.

Однако таланты Маркина не ограничивались его деятельностью в качестве представителя СК. Яркий журналист, телеведущий и продюсер, он быстро завоевал любовь российских зрителей и даже появился на их экранах в кинокартинах «День дурака», «Духлесс 2» и сериале «Пятницкий».

Совместно с российским певцом Станиславом Пьехой записал композицию «Родина» на музыку Виктора Дробыша, которая впервые была исполнена ими в 2015 году на Первом канале в программе «Кто хочет стать миллионером».

В 2016 году Маркин был избран председателем комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками, занял должность первым заместителя генерального директора ПАО «РусГидро», и в тот же год свет увидела книга его авторства «Самые громкие преступления XXI века в России».

За что бы ни брался Владимир Маркин, его начинания повсеместно имели успех. Своими меткими высказываниями и общественными деяниями он вписал свое имя в золотые анналы СКР и заслужил себе звание всенародного кумира.