Дробыш об умершем Маркине: «Идеальный офицер и настоящий мужчина»

Продюсер и композитор Виктор Дробыш, который был лично знаком с скончавшимся бывшим представителем Следственного комитета Владимиром Маркиным, назвал его смерть трагедией. Слова скорби он высказал в комментарии 5-tv.ru.

«Мы были друзьями. Играли в хоккей. Он, на мой взгляд идеальный офицер, настоящий патриот, настоящий мужчина. Большая трагедия, что его не стало так рано», — высказался артист.

Известно, что Дробыш сочинил для Маркина песню «Сторонка». Офицер записал для нее вокал, но никогда не выходил на сцену.

С 2007 по 2016 года Маркин возглавлял Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре Российский Федерации, практически встав у истоков его формирования. В последние годы он возглавлял комитет РФС по работе с болельщиками и ПАО «РусГидро». Как писал 5-tv.ru, в последнее время Владимир Маркин тяжело болел, и находился в больнице практически в бессознательном состоянии. 12 октября его не стало.