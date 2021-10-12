Дробыш об умершем Маркине: «Идеальный офицер и настоящий мужчина»

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 598

Бывший официальный представитель СК РФ скончался на 65-м году жизни 12 октября.

Фото, видео: ТАСС / ИТАР-ТАСС, Фадеичев Сергей

Тема:
Умер Владимир Маркин

Продюсер и композитор Виктор Дробыш, который был лично знаком с скончавшимся бывшим представителем Следственного комитета Владимиром Маркиным, назвал его смерть трагедией. Слова скорби он высказал в комментарии 5-tv.ru.

«Мы были друзьями. Играли в хоккей. Он, на мой взгляд идеальный офицер, настоящий патриот, настоящий мужчина. Большая трагедия, что его не стало так рано», — высказался артист.

Известно, что Дробыш сочинил для Маркина песню «Сторонка». Офицер записал для нее вокал, но никогда не выходил на сцену.

С 2007 по 2016 года Маркин возглавлял Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре Российский Федерации, практически встав у истоков его формирования.  В последние годы он возглавлял комитет РФС по работе с болельщиками и ПАО «РусГидро». Как писал 5-tv.ru, в последнее время Владимир Маркин тяжело болел, и находился в больнице практически в бессознательном состоянии. 12 октября его не стало.

Тема:
Умер Владимир Маркин
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