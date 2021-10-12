Умер бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 8 562

В последние годы он возглавлял комитет РФС по работе с болельщиками и ПАО «РусГидро».

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Умер Владимир Маркин

Умер бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

По информации 5-tv.ru, в последнее время он тяжело болел. Находился в больнице практически в бессознательном состоянии. В 7.30 12 октября его не стало.

Владимиру Маркину 23 ноября должно было исполниться 65 лет. Вся его карьера была связана с государственной службой. В конце 90-х годов был первым заместителем министра печати и информации Московской области. В начале нулевых перешел на должность директора по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий.

В сентябре 2007 года возглавил Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре Российский Федерации, практически встав у истоков его формирования.

В 2016 году перешел в ПАО «РусГидро», где, спустя год, вошел в состав правления компании. А также в ноябре 2016 года возглавил комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками.

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