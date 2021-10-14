🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 октября, растущая Луна в Водолее создаст лучшие условия для научной и интеллектуальной работы. Сегодня хорошо начинать новое, запускать проекты, делать первые шаги к своей мечте. От того, насколько смелым и энергичным будет этот день, зависит многое в ближайшем будущем. Расходуйте силы целенаправленно, не отвлекайтесь на мелочи суеты. Радость принесут как небольшие поездки, так и грандиозные путешествия, начатые сегодня.

♈ Овен

Если о проблеме молчать, она не забудется и уж точно не решится. Поэтому прятать голову в песок, что вы пытаетесь делать сейчас, бессмысленно. Вам придется принять решение и завязать неприятный разговор. То же касается и признания в своих чувствах. Пусть страшно и не хочется неприятных последствий, но сказать первое слово придется именно вам.

Космический совет: начните разговор, которого уже давно избегаете.

♉ Телец

Есть друзья, которые приходят к вам в трудные минуты, а есть друзья, кто поддерживают вас только в хорошие времена. Но вы уже знаете, кто настоящие друзья, а кто — проходящие. Так зачем же обременяете себя пустыми связями? Желание быть хорошим для всех понятно, но оно опасно. Ваши жизненные силы уходят в никуда, а заслуживающие внимания люди не получают его. Цените тех, кто важен, не бойтесь порвать с остальными.

Космический совет: берегите отношения с любящими вас людьми.

♊ Близнецы

В ближайшее время перед вами откроются многие двери. Вас может ждать приятный сюрприз, добрая весть или даже головокружительный успех, особенно в профессиональной сфере. Все зависит лишь от вашей собранности, от внимательности к людям, событиям, течениям. Держите свои глаза широко открытыми, и удача от вас не убежит!

Космический совет: вас ждет шанс на прорыв в карьере — не упустите его.

♋ Рак

Некоторых высот, как ни крути, в одиночку не добиться. Чтобы дойти до вершины, нужна страховка в виде преданных соратников, доброжелательных близких. Не отвергайте их, позвольте содействовать, вдохновлять, советовать. Возможно, одно лишь слово принесет озарение, которого вы давно ждали. Учитесь работать в команде, Раки!

Космический совет: не отказывайтесь от помощи более опытных и знающих людей.

♌ Лев

Иногда все тело сопротивляется нелюбимой работе, токсичным отношениям, нежелательным встречам и беседам. Вы чувствуете это буквально физически и понимаете, в чем дело. Но почему-то продолжаете через силу, через «не могу». Зачем? Кому от этого хорошо? Вам — нет, работе — нет, окружающим — тоже нет. Ничего не делается хорошо без вдохновения, запомните!

Космический совет: не заставляйте себя делать то, чему сопротивляется душа.

♍ Дева

Вы — как белка в колесе. И результат кажется недостижимым только потому, что бегаете по кругу! Пора прекратить бессмысленные движения и понять, как быть дальше. Для этого необходимо отвлечься, выспаться, остыть — проветриться! Берите отпуск, выходной, хоть полдня покоя. Оцените ситуацию, глядя на нее как бы со стороны, без эмоций. Решение вопроса придет только в холодную голову!

Космический совет: отложите решение проблемы, возьмите паузу для принятия взвешенного решения.

♎ Весы

Ваш внутренний голос — главный авторитет этого дня. Никто больше не даст нужного совета, никто не подскажет правильное решение. Вселенная наградила вас, чувствительные Весы, уникальным даром, но вы почему-то не пользуетесь им! Сегодня и в ближайшие дни не слушайте других, думайте самостоятельно, действуйте по воле вашего сердца. Даже практичностью можно пренебречь, есть высшие силы подсказывают, какой шаг сделать следующим.

Космический совет: прислушивайтесь к своей интуиции, а не к советам извне.

♏ Скорпион

Можно бесконечно спорить о глобальных вопросах, искать смысл жизни и свое место в ней. Но вспомните: вы существуете, работаете, любите, общаетесь — у вас уже есть место. Вы радуетесь, узнаете новое, раскрываете суть вещей одну за другой — какой еще смысл вы ищете? Возможно, рассуждая о великом, вы потеряли понимание ценности мгновений. Только попробуйте полюбить чашку кофе, доброе рукопожатие, приветливую улыбку близкого или постороннего — вся ваша судьба в миг наполнится благом. И вот уже вы сами дарите благо окружающим!

Космический совет: научитесь радоваться мелочам, из них состоит Большое счастье.

♐ Стрелец

Если сейчас пустить все на самотек, можно серьезно пострадать. Речь в первую очередь о личной жизни — отношениях с возлюбленным, семьей, друзьями. Некоторых вы позабыли, другим не дали достаточно внимания, третьих, не желая того, даже обидели. Необходимо поговорить, помириться, одарить теплом и заботой каждого важного человека. Позитивные связи наполнят вас уверенностью, успокоят, принесут чувство удовлетворенности и легкости.

Космический совет: сосредоточьтесь на гармонизации личной жизни.

♑ Козерог

В паре вы или нет — день для вас сегодня романтический. Поэтому просто необходимо провести его соответствующим образом. Проведите его с тем, кто дорог, приготовьте для этого человека сюрприз, подарок, просто порадуйте добрым словом. Если некому — сводите в ресторан себя! Вы в конце концов заслуживаете этого! 14 октября — день удовольствий, признаний, сердечек и ласки, запомните!

Космический совет: устройте романтический вечер себе и второй половинке!

♒ Водолей

Мудрость дается человеку высокой ценой потерь и разочарований. Порой трудно справиться с ними и продолжать жизненный путь с прежней улыбкой на устах и горящим взглядом. Но зажигать этот огонек в глазах необходимо. Без него угаснете, а вернуться будет невероятно трудно. Боритесь со своими страхами, с обидой, вытесняйте из сердца боль всеми силами. Не получается — обратитесь за помощью. От этого зависит буквально все!

Космический совет: вам предстоит большая внутренняя работа. Пора сделать первый шаг.

♊ Рыбы

Вселенная вас не наказывала, она лишь помогала прозреть, научиться, понять и принять. Вы справились с ее уроками? Если все еще сетуете на неудачи, значит, не справились. Но все поправимо. Научитесь благодарить за опыт, а не сокрушаться о былом годами. Это время можно потратить на радость, а вы расходуете ценные минуты на сожаления. Все ваши испытания — на благо. Если примете это, станете настоящим мудрецом.

Космический совет: верьте, что все события жизни, даже негативные, принесут пользу.

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