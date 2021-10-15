Спокойная и домашняя девочка: что известно о новой пассии Гарика Харламова

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Артем Зайцев
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Резидент Comedy Club перестал скрывать роман с актрисой Екатериной Ковальчук. Все, что известно о загадочной девушке, — расскажет 5-tv.ru.

Спокойная и домашняя девочка: что известно о новой пассии Гарика Харламова

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Резидент Comedy Club Гарик Харламов перестал скрывать свои отношения с актрисой Екатериной Ковальчук. Пара не афишировала свои отношения до тех пор, пока влюбленных не заметили вместе на футбольном матче. С того дня звезды перестали скрывать свою романтическую связь. Но что известно об избраннице Харламова?

Екатерина начала свою карьеру еще в университете. Изначально она поступила на факультет журналистики, но потом быстро перевелась в актерский вуз. Настоящая слава к девушке пришла со съемками сериала «Крепостная». Он был очень популярен на Украине и девушка быстро прославилась, рассказал KP.RU.

«Когда Катя только поступила в институт, она была застенчивой. По характеру она мягкий человек, рациональный. Любит все планировать», — рассказывает об актрисе ее подруга из университета.

Instagram @katerinakovalchyk

C Гариком Харламовым актриса познакомилась на съемках сериал «Гусар», где юморист выступил в качестве главного героя. Екатерина же составила ему пару на площадке, исполнив одну из ключевых ролей в проекте. По ее словам, Харламов ей сразу понравился, но в то время он еще был в браке с актрисой Кристиной Асмус. Резидент Comedy Club увлекся артисткой сразу после развода. Многие поклонники даже начали сравнивать Екатерину с экс-супругой юмориста.

«Катя не обижается на сравнения с Кристиной Асмус, да и не похожи они. Может быть только типажом. А по характеру она спокойная и домашняя девочка», — поделилась подруга актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристин Асмус сбежала из Москвы, когда Гарик Харламов перестал скрывать свои новые отношения.

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