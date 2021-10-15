Кристина Асмус познакомила нового бойфренда с семьей

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Ника Шумерская
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Расставшаяся год назад с Гариком Харламовым звезда сериала «Интерны» активно развивает новые романтические отношения.

Кристина Асмус познакомила нового бойфренда с семьей

Фото: www.globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Расставшаяся год назад с Гариком Харламовым звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус активно развивает новые романтические отношения и уже познакомила избранника со своим ближним окружением, считая, однако, излишним демонстрировать молодого человека своим поклонникам.

«Найди себе мужика!» — все чаще умные люди пишут мне в Instagram. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины — необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно — что я не показываю свою личную жизнь, а не то, что ее нет. <…> Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала», — возмутилась актриса в микроблоге.

Instagram @asmuskristina

33-летняя красавица-блондинка воспитывает дочь Анастасию, рожденную в шестилетнем браке со стендапером Гариком Харламовым. Бывшие супруги в интересах ребенка решили остаться друзьями.

«Хочу отметить, что инициатором бракоразводного процесса является Кристина. Игорь (настоящее имя Гарика Хармламова — Прим.ред.) на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен и еще в августе этого года (когда мы уже активно находились в суде) пытался наладить отношения с супругой. Но Кристина приняла решение остаться друзьями ради дочери. Кристина все время проводит с дочкой», — цитирует адвоката Кристины Асмус издание StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус сбежала из Москвы после выхода Харламова в свет с новой девушкой.

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