Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для всех знаков зодиака

Суть человеческой личности всегда устремлена в будущее. Мы хотим заглянуть за горизонт сегодняшнего дня и увидеть, то, что принесет в нашу жизнь следующий восход Солнца. С давних времен для этих целей использовали различные предсказательные практики и эзотерические приемы.

Одними из самых популярных и точных считаются так называемые рунические гадания, правильно толковать которые под силу не всем. Рунический провидец Игорь Вечерский эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, что принесет предстоящая неделя с 18 по 24 октября для каждого представителя зодиакального круга.

Овен

Эваз, иса и перевернутый уруз советуют вам определиться с целями и планами, выбрать путь, по которому вы продолжите движение вперед. Важно при этом оценить имеющиеся возможности для реализации ваших планов. Если вы видите некоторый дисбаланс, проработайте недостающие ресурсы, как внешние, так и внутренние.

Телец

Перевернутая вуньо, перевернутый ансуз и кено советуют обратить внимание на сферу информированности. Оцените, насколько актуальны те знания, которыми вы обладаете на данный момент.

Такая необходимость обусловлена тем, что сейчас вам очень важно получить новые сведения о деле, которым вы занимаетесь. Только при условии, что вы получите всю информацию своевременно, появиться шанс успешно реализовать задуманное.

Близнецы

Гебо, йера и ингуз предсказывают достаточно хорошие перспективы реализации сразу нескольких целей. Вам удастся реализовать задуманное благодаря упорному труду. Также предстоящая неделя принесет новые возможности в сфере личных отношений, постарайтесь их не упустить.

Рак

Ингуз, перто и перевернутая вуньо советуют вам обратить внимание на свою личную жизнь, потому как в этой сфере возможны некоторые сложности. Однако не стоит бояться трудностей, ведь именно они позволят достичь понимания вашего дальнейшего пути. Вам откроется, каким образом вы сможете взаимодействовать с тем или иным человеком в долгосрочной перспективе.

Лев

Ингуз, феху и эйваз говорят о том, что в финансовой сфере вашей жизни начинается момент появления новых возможностей и серьезных перемен. Приближается период, когда вы сможете сделать свою жизнь лучше.

Однако не стоит забывать о том, что к успеху приведут осознанные и постепенные действия. Спешка в таких важных делах ни к чему.

Дева

Перевернутый ансуз, хагалаз и отал советуют не вступать в словесные перепалки и воздержаться от выяснения отношений. На этот период лучше не планировать важных и ответственных переговоров. Все важные обсуждения следует отложить на потом и сконцентрироваться на основных задачах и на домашнем быту.

Весы

Перевернутый эваз, догаз и иса говорят о том, что для вас сейчас открыты те возможности, которые вы развивали уже достаточно длительный промежуток времени. Вы можете довести до конца начатые дела, либо пройдя определенный этап, поставить точку и начать новый.

Скорпион

Перевернутая феху, тейваз и перевернутая кено не рекомендуют в это время заниматься крупными финансовыми операциями. Откажитесь от крупных покупок. Потому как для принятия ответственных решений вам прежде всего нужно будет заручиться важной и проверенной информацией.

Стрелец

Вуньо, перевернутая кено и альгиз говорят о том, что для вас наступает благоприятный период, в который вы сможете существенно улучшить свою жизнь. Постарайтесь направить свои усилия на то, чтобы сделать свое пребывание в том месте, где вы находитесь, более комфортным.

Руны предупреждают, что вы пока не обладаете всеми необходимыми сведениями для совершения активных действий, но ваше положение вполне устойчив и позволяет вам с уверенностью смотреть в будущее.

Козерог

Хагалаз, перевернутый отал и перевернутый манназ советуют присмотреться к окружающим и правильно оценить их роли в тех процессах, которые влияют на вас прямо сейчас.

Такая рекомендация рун может быть связана с тем, что, возможно, вам следует несколько поменять вектор своих усилий и перераспределить в более верном и рациональном отношении взаимодействия с каждым из них.

Водолей

Альгиз, перевернутый отал и перевернутый лагуз предупреждают о возможных неожиданных ситуациях, развитии событий, которые могут вас удивить, причем не всегда приятно.

Однако никаких серьезных глобальных и негативных событий этот период не подразумевает. Вы находитесь в достаточно хорошем положении. Небольшие сложности, которые могут возникнуть, при правильной интерпретации происходящего только помогут вам открыть глаза суть происходящих процессов.

Рыбы

Ингуз, наутиз и райдо советуют начинать все новое, что вы долго планировали, но не решались воплотить в жизнь.

Потому как для вас открываются отличные перспективы именно в плане изменений, в открытии неких новых ресурсов и возможностей. Вероятно, это будет связано с перемещением или переездом. Именно движение, причем физическое, должно помочь вам преодолеть некие застойные процессы, которые образовались прошлом.

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