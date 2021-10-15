Какие опасности разным знакам зодиака принесет активный Сатурн в октябре

Астролог Людмила Митрохина рассказала, какие изменения в жизнь всех людей принесет Сатурн. 12 октября он прекратил свое ретроградное движение. Из-за большой активности планеты финансовые дела улучшатся, а вот любовные наоборот будут претерпевать тяжелый период, пишет Wday .

Творческим людям Сатурн поможет сделать хобби профессией.

«Музыкантам, писателям, художникам, танцорам и поэтам небесное тело будет покровительствовать и помогать завершить все ранее начатые проекты», — рассказала Митрохина.

А с делами амурными, по словам астролога, стоит подождать хотя бы до 18 октября. Те, кто встретит человека по душе, в течение трех месяцев станут одиноки. А те, кто уже в отношениях, рискуют столкнуться со стеной непонимания со стороны второй половинки. Вплоть до развода. Потому астрологи советуют не горячиться, переждать этот период и с большей долей вероятности все обязательно наладится.

Кроме того, Митрохина предупреждает: наиболее опасен активный Сатурн для трех знаков зодиака — Близнецы, Стрельцы и Водолеи.

Вторая половина октября для Близнецов станет финансово успешным периодом. Появятся деньги, а в личную жизнь придет разлад. Вам будет казаться, что вторая половинка охладела к вам, и это может стать причиной многочисленных ссор. Звезды советуют не горячиться и отнестись с пониманием к временным жизненным моментам.

Для Стрельцов это время может стать периодом испытаний. Захочется интрижки на стороне. Однако именно она может разрушить отношения с любимым человеком. Но одновременно может поспособствовать продвижению по карьерной лестнице. А что выбрать: сохранить отношения или развиться в карьере — в этом уж звезды не помощники.

А Водолеи станут заложниками плохого настроения, что приведет к ссорам в отношениях. И только если вторая половинка сможет переждать это негативное влияние на Водолеев активного Сатурна, отношения сохранятся.

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