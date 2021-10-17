Как гармонизировать характер мальчика-Стрельца, подобрав ему удачное имя

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Ника Шумерская
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Астролог и экстрасенс в беседе с 5-tv.ru раскрыла самые удачные имена для мальчиков, рожденных с 22 ноября по 20 декабря.

Фото, видео: Depositphotos / digitalstorm; 5-tv.ru

Стрелец — разносторонний и заметный представитель зодиакального круга. Поведение людей, родившихся с 22 ноября по 20 декабря, определяет Юпитер. Эту планету в средние века называли большим счастьем. Однако, чтобы удача всегда была на стороне мальчиков-Стрельцов, их нужно называть определенными именами, какими — в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

Стрельцы — любимчики судьбы, им дано все, считает специалист по звездам.

«Красота, ум, активность, сила и… стремительность — качества, присущие Стрельцам, особенно представителям сильной половины человечества. Одним словом — пассионарий (созидатель, ведущий к прогрессу человечества — Прим.ред.)», — охарактеризовала знак зодиака астролог Проскурякова.

Такие люди часто бывают первопроходцами во всех областях, особенно успешны Стрельцы бывают в сферах, сопряженных с трудностями. Среди них можно встретить путешественников и миссионеров.

Недостатки этого яркого знака продиктованы недостаточным влиянием, слабостью Меркурия, который отвечает за интеллект. Однако не стоит думать, предостерегла экстрасенс, что Стрельцы глупы. Ум в целом не зависит от знака зодиака, подчеркнула Проскурякова.

Из-за слабости Меркурия Стрельцы склонны сильно разбрасываться, хвататься за все, отсюда — чрезмерная поверхностность. Кроме того, для детей Юпитера свойственно все обобщать и философствовать там, где это не требуется, а нужно лишь включать логику.

Чтобы помочь мальчикам-Стрельцам преодолеть этот недостаток, гармонизировать их состояние, экстрасенс порекомендовала наделять их именами с сильным влиянием Меркурия.

«Это должны быть двусложные имена с „й“ на конце: Сергей, Андрей, Алексей, Евгений. Эти имена помогают представителям мужского пола этого знака зодиака стать умнее и рассудительнее», — заключила астролог Светлана Проскурякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Скорпионам-мальчикам нужно давать закрытые имена.

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Как гармонизировать характер мальчика-Стрельца, подобрав ему удачное имя

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