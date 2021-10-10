Почему Скорпионам-мальчикам нужно давать закрытые имена?

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Артем Решетов
Эксклюзив 4 194

Астролог Светлана Проскурякова рассказала в беседе с 5-tv.ru о самых удачных и неудачных именах для мальчиков, родившихся с 24 сентября по 23 октября.

Фото, видео: Depositphotos / Rawpixel; 5-tv.ru

Правильно подобранное имя может как помочь в жизни, так и создать препятствия, поэтому очень важно понимать, какое имя лучше подходит для детей определенных знаков зодиака.

Родившиеся под знаком Скорпиона — сильные люди, склонные к свершениям. Мальчики, которым повезло родиться с 23 октября по 21 ноября, могут добиться в жизни многого. Однако Скорпионов может заносить на поворотах — представители этого знака склонны к экстремальным поступкам.

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала 5-tv.ru, как назвать мальчика-Скорпиона, чтобы помочь ему раскрыть свои сильные стороны и не поддаться скоропалительным решениям.

В астрологии знаком Скорпиона управляют Плутон и Уран, что дает Скорпионам определенные «сверхспособности».

«Скорпионам-мальчикам больше всего подходят имена, где содержатся буквы М, Р — имена закрытые. Вадим, Владимир, Роман», — рассказала астролог.

При этом имя, начинающееся с гласной буквы, может пойти мальчику во вред — люди с такими именами склонны нарушать правила. Антон, Евгений и Олег станут бунтарями и не смогут раскрыть в себе мощный потенциал Скорпионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие имена нужно давать девочкам-Весам.

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