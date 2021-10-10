Почему Скорпионам-мальчикам нужно давать закрытые имена?
Астролог Светлана Проскурякова рассказала в беседе с 5-tv.ru о самых удачных и неудачных именах для мальчиков, родившихся с 24 сентября по 23 октября.
Фото, видео: Depositphotos / Rawpixel; 5-tv.ru
Правильно подобранное имя может как помочь в жизни, так и создать препятствия, поэтому очень важно понимать, какое имя лучше подходит для детей определенных знаков зодиака.
Родившиеся под знаком Скорпиона — сильные люди, склонные к свершениям. Мальчики, которым повезло родиться с 23 октября по 21 ноября, могут добиться в жизни многого. Однако Скорпионов может заносить на поворотах — представители этого знака склонны к экстремальным поступкам.
Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала 5-tv.ru, как назвать мальчика-Скорпиона, чтобы помочь ему раскрыть свои сильные стороны и не поддаться скоропалительным решениям.
В астрологии знаком Скорпиона управляют Плутон и Уран, что дает Скорпионам определенные «сверхспособности».
«Скорпионам-мальчикам больше всего подходят имена, где содержатся буквы М, Р — имена закрытые. Вадим, Владимир, Роман», — рассказала астролог.
При этом имя, начинающееся с гласной буквы, может пойти мальчику во вред — люди с такими именами склонны нарушать правила. Антон, Евгений и Олег станут бунтарями и не смогут раскрыть в себе мощный потенциал Скорпионов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие имена нужно давать девочкам-Весам.
Читайте также
66%
-0.30 83.12
-0.49
Нашли ошибку?