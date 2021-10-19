Семь типичных сообщений от мужчин, показывающих отсутствие чувств и интереса

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Артем Решетов
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Общение в сети уверенно отбирает пальму первенства у личных встреч. Но, как и в общении с глазу на глаз, в интернет-переписке есть свои хитрости, помогающие понять, с кем вы разговариваете.

Семь типичных сообщений от мужчин, показывающих отсутствие чувств и интереса

Фото: depositphotos / AntonioGuillemF

Семейный психолог Ольга Романив объяснила «Вечерней Москве», как определить по сообщениям, заинтересован ли в вас мужчина. В наше время общение с глазу на глаз все чаще отходит на второй план, уступая место сетевому — да, не так лично, но зато удобно! Однако если мужчина отвечает вам что-то похожее на следующие шесть пунктов — стоит задуматься, интересны ли вы ему.

Краткое «ха-ха»

Если вживую общение идет хорошо, а в сети он отвечает на ваши развернутые предложения кратким «ха-ха», есть вариант, что он просто не любит общаться в сети. Или же ему просто интересно флиртовать с вами, а в более тесном общении при встрече он не заинтересован.

«Какой у тебя размер груди?»

Эта фраза — «красный флаг», если вы хотите серьезных отношений. Она явно показывает, что мужчине вы интересны только с точки зрения интимной близости, размер груди к внутреннему миру никакого отношения не имеет.

«Посмотрим фильм у меня дома?»

Рассмотрим такой сценарий: вы всю неделю предлагали молодому человеку увидеться, но он отказывался, ссылаясь на занятость или уходил от ответа. И вот внезапно вы получаете сообщение с таким предложением. Казалось бы — все логично, человек работал всю неделю и хочет отдохнуть. Вот только мужчина, которому интересны вы, а не развлечение на субботний вечер, либо найдет для вас время и в будни, либо распланирует выходной заранее.

«Извини, мы не сможем сегодня увидеться. Поменялись планы»

Он собирался, собирался, но, в итоге, что-то пошло не так. Скорее всего, он просто предпочел вам другое, более интересное занятие.

«Я не увидел сообщения»

В наш цифровой век очень сложно не увидеть сообщение на телефоне — вам о нем расскажет сам телефон, умные часы, Bluetooth-гарнитура, «Умный дом» и любопытные домашние. Скорее всего, он предпочел их не увидеть.

«Я позже перезвоню»

И не перезвонил. Нашел себе занятие поинтереснее, чем вы, или просто необязателен? В любом случае, подумайте, достоин ли такой человек доверия.

«Я ничего не обещал»

Если человек обещает, но не выполняет, а потом звучит эта фраза — это четкий сигнал, что лучше вам про этого человека забыть. Спорить бесполезно — такие люди не меняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вычислить мужчин другой породы — заядлых бабников, и не попасться к ним на удочку.

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