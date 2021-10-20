Сергея Безрукова госпитализировали вскоре после дня рождения

Известный российский актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом вскоре после своего 48-го дня рождения. О госпитализации он сам сообщил на своей странице в Instagram.

«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать. В данном случае перечитать. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!» — написал артист.

Instagram @s_bezrukov

Комментарий о госпитализации Сергея Безрукова с коронавирусом уже дала его директор Ирина Савилова. Она подтвердила, что артист заболел COVID-19, однако раскрывать детали о его самочувствии отказалась. Директор пообещала, что звезда сериала «Бригада» сам расскажет о своем состоянии, но он пока не отвечает на звонки, пишет ФАН.

Однако судя по посту артиста в Instagram, болезнь протекает в легкой форме. Сергей Безруков призвал не переживать за его состояние. Также он заверил, что все перенесенные из-за болезни спектакли с его участием состоятся в другие даты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за проблем с сердцем госпитализировали директора Большого театра. Это произошло через несколько дней после гибели артиста Владимира Урина во время оперы «Садко».