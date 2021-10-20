Госпитализированный с СОVID-19 Безруков расстроился, что не прошел ревакцинацию

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Игорь Рязов
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Известный российский актер рассказал, почему оказался в больнице с коронавирусом, и раскрыл детали о своем состоянии.

Фото, видео: Instagram @s_bezrukov

Известный российский актер Сергей Безруков расстроился из-за того, что не прошел ревакцинацию. По его словам, это могло стать основной причиной его госпитализации с коронавирусом.

«Я просто не прошел ревакцинацию, не успел это сделать. Но, может быть, благодаря именно вакцинации я чувствую себя замечательно. Не так, как рассказывают люди, заболевшие ковидом. Все под контролем, все замечательно, все хорошо. Просто организм сказал, что пора тебе отдохнуть с твоим сложным графиком. Вот сижу отдыхаю, читаю, высыпаюсь», — рассказал Сергей Безруков в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Актер также сообщил о своем самочувствии и объяснил, почему решил лечь в больницу.

«Дорогие друзья, чувствую себя замечательно, не переживайте, все хорошо. Я бы ушел на удаленку, но дело в том, что мне некуда уйти. У меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. Естественно, я во избежание заражения их, на всякий случай…» — сказал Сергей Безруков.

Артист отметил, что защитить детей от себя мог только, уехав на дачу. Но она расположена далеко от Москвы, поэтому сдавать анализы для лечения было бы сложно и долго. В итоге Сергей Безруков согласился на госпитализацию, пусть и не чувствует себя плохо.

Как отмечает «Газета.ру», спектакли с участием Безрукова будут перенесены на другие даты. В комментарии изданию артист подтвердил, что чувствует себя хорошо, отметив, что это благодаря вакцинации.

«Чувствую себя прекрасно. Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий директора Сергея Безрукова о его госпитализации с коронавирусом.

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