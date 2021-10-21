Тренер зарезавшего медведя в кровавой схватке тюменском боксере: «Ничего героического»

Спортсмен убил хищника, спасаясь от него в лесу.

Тюменский боксер Илья Медведев, который стал жертвой нападения медведя и нанес ножом смертельные раны животному, действовал в состоянии аффекта. Об этом 5-tv.ru рассказал тренер спортсмена Дмитрий Косенко. Своего подопечного он назвал «простым парнем», которому повезло остаться в живых в схватке со зверем.

«Думаю, что перед этим он все же стрелял в него. Это же очень тяжело медведя так убить. Героический поступок. Думаю, он больше спасал себя и защищался. Сами понимаете, в такой ситуации, Медведев, вероятно, действовал стихийно, на эмоциях. Ничего героического, думаю, там не было», — сообщил Косенко.

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По его словам, это просто удача. Одно мгновение — и все могло бы быть совсем по-другому, а Медведев «родился в рубашке». Предсказать исход поединка с большой вероятностью можно не в пользу человека, так как хищник, бесспорно, сильнее.

«Конечно Медведев лучше подготовлен физически, чем просто какой-то человек с улицы. Но не думаю, что если бы Илья вышел с медведем лицом к лицу, то одолел бы его. <…> Волевые качества проявились на адреналине. Сами понимаете, хочется жить», — высказал свое мнение о случившемся тренер.

Спорт и подготовка к борьбе с крупным зверем, пояснил Косенко, совершенно разные вещи — подготовить человека ко встрече с медведем нереально.

«Самое приятное для меня, что он не бросился бежать. Я человека никогда не обвиню, если увижу, что он с голыми руками против зверя стоит. Может быть, я сам бы убежал в такой ситуации, кто знает. Но Илья не убежал, начал драться. Скорее всего, он был ближе к тому человеку, который упал. И медведица кинулась прямо на него», — предположил Косенко.

Жизни боксера после инцидента ничего не угрожает. Спортсмену предстоит пройти длительную реабилитацию.

СК РФ по Тюменской области

Как писал 5-tv.ru ранее, медведь напал на троих рыбаков в Уватском районе Тюменской области. В результате инцидента погиб 48-летний товарищ Ильи Медведева. Сам спортсмен получил серьезные ранения. Третий рыбак сумел доставить пострадавшего в медучреждение на лодке.