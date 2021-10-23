Родная дочь и самопровозглашенный сын Спартака Мишулина поздравили его с юбилеем

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Артем Зайцев
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Карина Мишулина выложила трогательное сообщение о своем отце, а Тимур Еремеев просто опубликовал архивное фото.

Родная дочь и самопровозглашенный сын Спартака Мишулина поздравили его с юбилеем

Фото: Instagram @karinamishulina

Дочь народного артиста РСФСР Спартака Карина Мишулина и внебрачный сын артиста Тимур Еремеев поздравили своего отца с юбилеем. Наследница написала душевный пост на своей странице в Instagram, в котором выразила все чувства к отцу, а Тимур Еремеев просто опубликовал архивное фото на своей странице в той же соцсети.

«Спасибо родной за все! Ты самый лучший папа на свете!» — написала Карина Мишулина, опубликовав архивные фото с ним.

 
 
 
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Публикация от Карина Мишулина (@karinamishulina)

Актриса призналась, Спартак Мишулин никогда не праздновал свои дни рождения «с размахом». Вместо этого он проводил свой день на работе, либо скромно отмечал его дома. Совсем иначе дела обстояли с праздниками его жены и дочери. Актер всегда старался устраивать им грандиозные дни рождения.

Тимур Еремеев объявил о своем родстве с исполнителем роли Карлсона в 2017 году. Для подтверждения своих слов, он даже сделал ДНК-тест. Однако единственная наследница — Карина Мишулина — не признает его родственником. По ее словам, никакого ДНК-теста не было. Дочь актера отмечает, что самопровозглашенный наследник народного артиста РСФСР, отказался проходить подобную экспертизу в суде, а биоматериале его матери обнаружена мужская хромосома, чего в принципе не должно быть.

«Экспертиза, проведенная в Швеции, показала, что живого материала на костюме Карлсона, который мама Тимура представила для экспертизы, нет и быть не может», — рассказала дочь артиста.

Спартак Мишулин запомнился зрителю по театральным постановкам в роли Карлсона, а также своей игрой в качестве Саида в кинокартине «Белое солнце пустыни». Актера не стало в 2005 году. После операции на сердце произошли осложнения, в результате которых он ушел из жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Спартака Мишулина призналась, что живет за счет имущества отца.

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