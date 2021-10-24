Директор НАСА заявил о существовании инопланетян: «Надеюсь, они не противники Земли»

По словам администратора космического ведомства и астронавта, существуют доказательства того, что НЛО — не выдумка фантастов.

Директор НАСА и в прошлом астронавт Билл Нельсон заявил, что обладает рядом доказательств существования инопланетян, а также надеется на доброжелательный настрой представителей цивилизаций из других галактик по отношению к Земле.

По словам Нельсона, одной из главных задач НАСА является поиск жизни за пределами голубой планеты. Он отметил, что пилоты ВМС видели НЛО в 2004 году, и после этого события были зарегистрированы около 300 подобных ситуаций.

«Я разговаривал с этими пилотами, и они знают, что что-то видели, и их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это такое. Мы надеемся, что это не противник Земли, имеющий такие технологии. Но это что-то!», — сказал Нельсон в интервью политологом Ларри Сабато, опубликованном на YouTube-канале Университета Виргинии.

globallookpress / NASA

Нельсон эмоционально заявил: Вселенная настолько велика, что, учитывая историю развития человечества, нельзя отвергать вероятность появления разумной жизни в других галактиках. По мнению представителей американской прессы, Сабато удалось получить один из самых откровенных комментариев человека, когда-либо руководившего НАСА.

«Кто я такой, чтобы утверждать, что планета Земля — единственное место, где обитает такая же цивилизованная и организованная форма жизни, как наша?» — восклицал Нельсон.

Стоит отметить, подавляющее большинство американцев подозревают, что власти США скрывают информацию об НЛО и загадочных воздушных явлениях. Об этом пишет EADaily. В ходе опороса выяснилось, что в эту теорию заговора верят 70% граждан страны.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российские ученые подтвердили, что 1% свидетельств об НЛО может быть правдивым.