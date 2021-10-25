Гарри Галкин объяснил, почему Пугачева запрещает ему есть хлеб

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Карина Бернтгольц
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Алла Пугачева запрещает сыну Гарри есть хлеб: «Дрожжи нельзя»

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Известный юморист Максим Галкин в Instagram показал семейные выходные. Без сюрпризов не обошлось.

Знаменитый ведущий и шоумен Максим Галкин показал в разделе сторис Instagram кадры из семейной жизни. На видео его сын Гарри жалуется папе и сестре Лизе, что Алла Пугачева запрещает ему есть хлеб. Как уточняет впоследствии мальчик, дело в дрожжах — ребенку их употреблять запрещено. Всяческие уловки обойти это ограничение не помогают — мама контролирует питание наследника.

«Мне мама присылает: „Как отказаться от хлеба?“ Я и так ем полезный хлеб, бездрожжевой. Мне теперь еще полностью от него отказаться? Мне нельзя дрожжи. Это ужас. Это ужаснее „Звездных войн“ и „Гарри Поттера“», — сказал Гарри Галкин.

Мальчик попытался убедить Пугачеву в полезности хлеба, но примадонна лишь с улыбкой отреагировала на поведение сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как  Лиза и Гарри трогательно поздравили Максима Галкина с Днем отца. Дочка преподнесла папе рисунок и поделку, а сын даже прочитал рэп.

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