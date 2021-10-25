Очевидцы сообщают о взрыве в жилом доме в Набережных Челнах. Предварительно, эпицентр взрыва находился в районе четвертого и пятого этажей.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях видно, что разрушены верхние этажи. Данных о пострадавших пока не поступало.