Время болезней: Чем грозит для здоровья легких и кожи сезон отопления

Невролог Сергей Длин в беседе 5-tv.ru дал несколько советов, как уберечь иммунитет в условиях сухого климата в квартире.

Вместе с наступлением отопительного сезона с теплом в наши дом поступают и проблемы, которые несет горячий воздух: он напрямую оказывает влияние на здоровье людей. Как уберечь иммунитет в условиях сухого климата в квартире, в беседе 5-tv.ru рассказал невролог Сергей Длин.

Когда в квартирах россиян включается отопления, значительно понижается влажность воздуха. Такой климат в помещении отрицательно сказывается на естественном увлажнении слизистых оболочек носа и горла, а также бронхов, «высушивая» наши слизистые оболочки.

Главная опасность, которую несет жаркая атмосфера — ослабление иммунитета.

«На сухих слизистых оболочках иммунитет работает гораздо хуже, бактерии и вирусы к таким слизистым садятся более активно, чем во время привычного климата, когда наши слизистые увлажнены», — пояснил эксперт.

Дело в том, что в более влажных слизистых оболочках присутствуют иммунные клетки, которые лучше защищают наш организм от попадания различных вирусов и инфекций.

Большие страдания более сухой климат в помещении несет аллергикам, увеличивается количество обращающихся за помощью к врачу.

«Когда воздух влажный, то вся пыль и аллергены неплохо оседают на полу и на разных поверхностях, в сухом же воздухе они находятся в состоянии взвеси, которую больной человек достаточно активно вдыхает», — отметил специалист.

Начало отопительного сезона также опасно для детей, особенно ребенок заболел, например, бронхитом и кашляет. Врач объяснил это тем, что в помещении с сухим воздухом у ребенка даже мокрота будет отходить хуже, и период выздоровления в таком случае затянется.

Чтобы избежать негативных последствий, очень важно еще в начале отопительного сезона обратить внимание на то, чтобы комнаты были достаточно увлажненными.

Как добиться нормальной увлажненности воздуха?

Приобрести и использовать различные увлажнители воздуха

Обязательно делать хотя бы раз в неделю влажную уборку, а в более сухих помещениях — несколько раз в неделю;

Обрабатывать слизистые носа и горла различными спреями для того, чтобы удерживать их в более здоровом состоянии.

«При соблюдении этих условий наше здоровье будет достаточно защищено, и мы не подорвем нашу иммунную защиту», — заключил невролог Сергей Длин.

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