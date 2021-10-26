Оставивший Климову Нилов рассказал, из-за чего много лет не общался с сыном

Звезда «Убойной силы» поделился подробностями семейных дел.

Актер Алексей Нилов рассказал, почему много лет не общался со своим сыном от актрисы Ирины Климовой Никитой. По его словам, роман с артисткой начался со «вспышки».

«У нас просто была страсть. Любовь приходит через очень большое время. Сначала дружба, а потом любовь. Роман вылился в рождение чудесного человека. Я не мог быть рядом с Ириной, когда сын рос. Я — работал», — поделился известный благодаря сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Нилов в интервью Борису Корчевникову.

РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Он рассказал, что из Москвы решил тогда переехать в родной Петербург, но Ирина с наследником отказались последовать за ним.

«До 12 лет я не общался с сыном Никитой. У меня была уже другая семья», — рассказал артист.

Молодой человек уже окончил школу, поступает в Высшую школу экономики. Отец очень рад за него, однако признается, что пока не стал близким человеком сыну.

Как писал 5-tv.ru, ранее Ирина Климова рассказала об алкоголизме Алексея Нилова.