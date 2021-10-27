Москвичи могут остаться без спиртного во время нерабочей недели

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Егор Измалкин
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В Москве на время нерабочих дней закроют магазины спиртного

Москвичи могут остаться без спиртного во время нерабочей недели

Фото: Depositphotos / lucidwaters

В столице работают более 1300 алкомаркетов. Они могут временно приостановить работу.

Работа московских магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя, будет приостановлена с 28 октября по 7 ноября. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг столицы, ссылаясь на указ мэра Сергея Собянина

Согласно документу, в период нерабочих дней должны приостановить работу все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости или продуктов питания составляет менее 30%.

Как сообщают «Ведомости», десятки алкомаркетов столицы получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы на время локдауна. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил изданию, что в Москве более 1300 алкомаркетов и винотек.

В депторговле Москвы пока не подтвердили, что алкомаркетам предписано закрыться на период нерабочих дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что общественники выступили с инициативой использовать систему цифровой маркировки для контроля за продажами алкоголя и сигарет около школ.

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