Левкин высказался о наследственной онкологии: «Как передается, никто не знает»

Владимир Левкин выступил на открытии VI Всероссийского конгресса онкопациентов и рассказал о том, как вместе с дочерью едва не погиб от рака.

Певец долгое время боролся с онкологическим заболеванием лимфатической системы, перенес 12 химиотерапий, возвращение болезни и больше 20 лет находится в ремиссии. Ударом для него стал диагноз дочери от первого брака: злокачественная опухоль головного мозга, выявленная на поздней стадии.

Викторию прооперировали, сейчас с ней все в порядке, и она, так же, как отец, помогает другим людям, столкнувшимся со страшным недугом. Сам Левкин подчеркивает: ужас в том, что болезнь возникает по неизвестным причинам, и как ее предотвратить, непонятно.

«От чего оно образуется никто не знает. Как оно передается, никто не знает», — сказал певец на открытии конгресса.

На мероприятии, прошедшем в зале Общественной палаты, собрались онкологические пациенты из разных регионов и на разных этапах лечения. Они делились мнениями и задавали вопросы экспертам, участвовавшим в конгрессе онлайн. В их числе был медики, законотворцы и общественные деятели, которые говорили о достижениях и проблемах онкологической медицины. Отмечалось, что наиболее сложно обстоят дела с выявлением, лечением и реабилитацией онкобольных в период пандемии.

«Беспокоит тот факт, что в период пандемии пациент ежедневно ходит в стационар за таблетками, и эту проблему надо решать, она уже поднята на высокий уровень, и надеемся, что будут предприняты меры. Мы находимся на войне с ковидом, но онкологическая тема не должна пропасть из зоны внимания», — заявила на мероприятии президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.

При этом она подчеркнула, что российская онкологическая служба даже в нынешнее непростое время отвечает всем международным требованиям и демонстрирует технологии, которых нет нигде в мире.

«У нас делают такие уникальные операции, что люди едут к нам из-за рубежа. Например, в криохирургию в НМИЦ онкологии имени Петрова, Герцена. Есть и проблемы, связанные с лекарственным обеспечением, недофинансированием этой сферы. Но, надо отдать должное Минздраву, за период пандемии практически ни одно учреждение не было перепрофилировано», — отметила Боровова.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, в свою очередь, призвал обращаться к законодателям с инициативами по улучшению ситуации с онкозаболеваниями в стране и пообещал содействовать им.

«Мы в Государственной Думе сейчас работаем над социальными проектами помощи семьям, и онкологическим в том числе, в диагностике и профилактике различных заболеваний, включая онкологические. Нам нужно вместе сделать все, чтобы система онкопомощи была доступной, чтобы лекарства, которые должны помогать людям и могут спасти чьи-то жизни, всегда были в наличии и доступны в любой семье независимо от ее достатка», — заявил Толстой.

Стартовавший сегодня конгресс будет работать еще два дня. По его итогам президенту РФ Владимиру Путину представят конкретные меры по оптимизации системы онкологической помощи в России. Уже решено предложить включить в программу реабилитации протезирование зубов после химиотерапии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи медицинского центра «СОГАЗ» научились бороться с одним из самых опасных видов онкологии — опухолями кишечника.