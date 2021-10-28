🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 октября, на растущей Луне идеально заниматься творчеством, расширять границы сознания. Не стоит разбираться с финансовыми проблемами. Лучше посвятить день блаженству и радости. Не забывайте заботиться о близких и беречь свои нервы.

♈ Овен

Овен, есть ряд проблем, решить которые просто так не удастся. Однако именно сегодня к вам могут нагрянуть гости из прошлого, которые дадут пару-тройку ценных советов. Будьте внимательны ко всему, что слышите и видите. Возможно, вам придется потрудиться, чтобы расшифровать знаки Вселенной.

Космический совет: цените информацию от людей из прошлого.

♉ Телец

Телец, 28 октября вами будут управлять эмоции, которые вы не в силах обуздать. Впрочем, в этом нет ничего ужасного — таков «период влюбленности». Вам нравится все, что есть вокруг. Словно весна вернулась в ваш мир и накрыла уютным одеялом из цветов, из-под которого не хочется выбираться. Наслаждайтесь этим мгновением!

Космический совет: позвольте себе любить и быть любимыми.

♊ Близнецы

Близнецы, вы от природы наделены редким даром — говорить красноречиво. В каких-то ситуациях это очень полезно, но только не сегодня: лучше держать рот «на замке». Велики шансы наговорить что-нибудь лишнего серьезным людям, от чего могут возникнуть проблемы. Да и вообще, избавляйтесь от привычки тратить время на слишком длинные и бессмысленные беседы.

Космический совет: не загружайте окружающих проблемами.

♋ Рак

Рак, 28 октября для вас — сложный день. С самого утра важно составить план действий и четко ему следовать. Если выбьетесь из колеи — рискуете оказаться позади бегущих за кушем. Не тратьте нервы на мелкие проблемы. Работайте над крупными проектами.

Космический совет: научитесь ценить свое время.

♌ Лев

Лев, этот день готовит массу сюрпризов. Они вам точно понравятся! Особую радость принесет теплое дружеское общение. Ни в коем случае не переносите встречи и свидания. Не исключено, что встретите человека, который изменит всю вашу жизнь.

Космический совет: не отказывайтесь от спонтанных встреч.

♍ Дева

Дева, в вашей жизни сейчас нелегкий период. Однако это не повод расстраиваться и сводить с ума всех, кто попадется под руку. Самое лучшее, что можете сделать сегодня, — заняться саморазвитием. Выучите пару стихов хотя бы. Это укрепляет память, а главное — переключает внимание.

Космический совет: не печальтесь зря — хорошее впереди.

♎ Весы

Весы, 28 октября для вас — день труда. Вы находитесь в прекрасной форме. Так почему бы не потрудиться во имя тайных желаний и «недостижимых» целей? Не исключено, что после обеда случится приступ лени. Не поддавайтесь!

Космический совет: работайте больше ради будущего.

♏ Скорпион

Скорпион, вы были слишком заняты рутиной, чтобы отвлечься на нечто поистине прекрасное. Но не беда, все поправимо! Постарайтесь сегодня не встревать в сомнительные авантюры, а напротив, направьте энергию на созидание. Это может принести большие дивиденды.

Космический совет: окунитесь в атмосферу творчества.

♐ Стрелец

Стрелец, 28 октября — идеальный день, чтобы заняться собой. Ничего не случится, если пару часиков вы уделите медосмотру и какому-нибудь расслабляющему массажу. Внимательно следите за перепадами давления и уровнем стресса. Не позволяйте окружающим испытывать вас на прочность.

Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье.

♑ Козерог

Козерог, вам, как истинному трудоголику, понравится наступивший день. А что? На дворе четверг. О чем можно сегодня мечтать, если не о бумажках и подсчетах? Будьте внимательны при распределении задач, если кем-то руководите. Велики риски пострадать из-за маленькой ошибки.

Космический совет: приготовьтесь к выполнению рутинных дел.

♒ Водолей

Водолей, именно сейчас, именно сегодня вам нужен отдых! Приветствуется все, что придется вам по нраву. Хотите в дальнее путешествие? Вперед! Мечтаете о сне на диване? Ни в чем себе не отказывайте! Этот день в офисе будет малопродуктивным. Так что сделайте правильный выбор.

Космический совет: устройте внеплановый выходной.

♊ Рыбы

Рыбы, не исключено, что 28 октября вы проснетесь не в духе. Эмоции эмоциями, но не вздумайте отравлять жизнь окружающих своим негативом. Они этого точно не заслужили. Лучше сделайте кому-нибудь добро. За все воздастся втройне!

Космический совет: берегите нервы близких людей.

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