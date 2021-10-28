Точно псих: оцените свою степень неадекватности по знаку зодиака

Большинство людей склонны сохранять самообладание даже в трудных ситуациях. Однако рядом обязательно найдутся те, кто скажут, что непредсказуемость и нелогичность — наше все. Имея такой железный аргумент за пазухой, им ничего не стоит загореться словно спичка, выжигая своим жаром все дотла, в том числе и выстроенные отношения с любимыми и близкими людьми. Такое поведение можно и нужно вычислять, достаточно вспомнить, кто вы или ваш знакомый по знаку зодиака.

Весы

Дипломат и эстет, знак Весов всегда стремится к гармонии. Будет держаться до последнего, чтобы не взорваться. Вывести из себя их очень просто, если покритиковать их вкус и внешний вид, а также высказаться по поводу их заумных и не очень практичных речей о прекрасном, да и о жизни в принципе.

Скорпион

Сначала говорят — потом думают. А затем раскаиваются, если узнают, что были неправы: они-то считают себя вершителями судеб и самыми умными. Любят доказывать на весь мир, что только их точка зрения имеет место быть и сильно обижаются, если остальные с этим не соглашаются. Их жало-месть может нести большую боль и разрушение.

Стрелец

Может отлично выносить мозг, вспыхивая словно спичка. Считает, что лучшая защита — нападение. Доказывая свою правоту, будет истерить и разбрызгивать слюнями. Чтобы угомонить огненного Стрельца, достаточно выслушать его с невозмутим видом, и тогда он быстро успокоится.

Козерог

Упрямый и терпеливый Козерог будет бодаться только с теми, кто встанет у него на пути. Переспорить его сложно, но при этом он может хладнокровно утихомирить даже самого агрессивного собеседника, практически психопата.

Водолей

Водолей старается быть толерантным практически во всех отношениях с окружающими, он способен понять, но не всегда принять чужую точку зрения. Свое несогласие и негатив он сможет выразить неординарно, избрав для этого творческие приемы.

Рыбы

Мнительные Рыбы вообразили, что всем есть до них дело. Поэтому тайно собирают папки с доказательствами вины обидчиков, которые, естественно, не очень пригождаются: часто конфликт является надуманным, плодом воображения наивных Рыбок. Их доверчивостью часто пользуются мошенники, вовлекая их в финансовые махинации.

Овен

Дела бегут впереди их разума: натворив бед, они только потом начинают понимать, что, собственно, натворили. Импульсивны, любят, словно Жанна д’Арк, идти грудью напролом, часто не разобравшись, кто прав, а кто — виноват. Однако окружающие их уважают за бесстрашие и прямоту, правда, не всегда приятную.

Телец

Тельцы уверены в своей правоте и готовы отстаивать ее до последнего. Телец может смолчать, но впоследствии дать под дых, припомнив обиду совершенно неожиданно, когда уже и не ожидаешь удара. Ради денег и славы иногда пускаются в сомнительные авантюры.

Близнецы

Нового человека принимают не сразу, видя в нем потенциального врага. Избегает конфликтов, впуская в свой круг общения только близких ему по духу людей, проверенных делами и временем.

Рак

Прирожденный манипулятор, использует свое обаяние в меркантильных целях. При этом он уверен, что ему доступно тайное знание, которое он должен транслировать этому миру. Сильно обижается, когда ему указывают, что он не единственный «пророк в своем отечестве».

Лев

Царственность Львов не позволяет им усомниться в собственной неправоте. Скандал, по их мнению, — удел слабых. Дело остальных — подчиняться ему без лишних вопросов. Трудность еще заключается и в том, что все выпадки в свою сторону они пропускают мимо как недостойные царского внимания.

Дева

«Сначала разберемся», — девиз спокойных и уравновешенных Дев. Не любящие нервничать и с трудом переносящие истерящихся рядом, этот знак будет любыми способами привести конфликт к мирной развязке. У них на все и всегда есть железный аргумент и доказательства, если нет — из них слова не вытянешь.

Ранее 5-tv.ru писал, как по почерку узнать, что ты псих.