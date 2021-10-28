Наталья Гвоздикова: любовница свела красавца Евгения Жарикова в могилу

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Артем Зайцев
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Актриса Гвоздикова обвинила в смерти своего мужа его любовницу

Наталья Гвоздикова: любовница свела красавца Евгения Жарикова в могилу

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Актриса узнала об измене мужа только через несколько лет, но осталась ему верна.

Советская актриса Наталья Гвоздикова рассказала на передаче телеведущей Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» о том, что обвиняет в смерти своего мужа любовницу Евгения Жарикова журналистку Татьяну Секридову.

«Это было все очень больно… Она его просто преследовала, она нас преследовала… Эту женщину я презираю!» — призналась знаменитость.

Артистка поделилась, что соперница хотела, чтобы Гвоздикова выгнала своего супруга, хотела от них справедливый раздел имущества, а также получить денег. Однако после смерти артиста, Секридова призналась, что, незадолго до своей кончины, актер связался с ней и попросил прощения. По ее словам, ему все эти годы было очень грустно без своих детей.

«Думаю, это повлияло на его смерть, он так переживал, что не может быть с детьми. Им не разрешили быть на похоронах, но сейчас они ездят на кладбище и говорят с отцом», — поделилась своим мнением актриса Татьяна Люкшинова.

Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова были вместе 35 лет. Их роман начался на съемках кинокартины «Рожденная революцией». Ради этой связи он развелся с Валентиной Золотовой, с которой находился в браке 12 лет. Однако оказалось, что последние десять лет жизни Жариков имел две семьи. Об этом несчастная актриса узнала только в 2005 году. За время отношений во второй семье, артист успел завести двоих детей.

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