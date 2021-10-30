Сексуальность vs агрессия: куда направить энергетику Марса в Скорпионе

С 30 октября планета Марс переходит в знак Скорпиона и будет оставаться там до 13 декабря включительно. Сама по себе красная планета покровительствует решительным действиям и всевозможным проявлениям активности, в том числе, в сфере личных отношений.

Несмотря на вспышки страсти, велик риск все испортить из-за ревности и необдуманных действий. Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала 5-tv.ru, как в этот период избежать ошибок и не «наломать дров» сгоряча.

По мнению эксперта, в указанный период возрастает уровень нашей сексуальности, усиливается либидо. Марс в Скорпионе мотивирует страстные желания и сильные эмоции, причем не всегда позитивные. Вас могут обуревать ревность, зависть или даже месть.

«Один из самых сильных знаков зодиака, Скорпион всегда хочет все трансформировать, изменить, а Марс только добавляет ему бескомпромиссности и не позволяет решать вопросы дипломатичным путем», — отмечает специалист.

В это время есть риск в спорных ситуациях принять необдуманное решение, что называется, «рубить с плеча» и делать скоропалительные выводы.

В этот период постарайтесь не давать своей половинке поводов для ревности, будьте и открыты. Также не спешите судить о ситуации, исходя из первого впечатления. Проявляйте спокойствие и тогда конфликтов можно будет избежать.

Скорпион обладает двойственной энергетикой, которая с одной стороны может придать смелости для преодоления каких-то препятствий, трудностей. Мобилизовать силы человека в кризисных ситуациях. Но с другой стороны способна подтолкнуть к участию в сомнительных авантюрах.

Эксперт советует направить мощную энергетику, которая генерируется в этот период, в мирное русло. Проявляйте больше физической активности, займитесь кулинарией и побалуйте себя и близким чем-то вкусным и полезным.

Также не стоит забывать, что на таком транзите планет могут происходить различные чрезвычайные происшествия, автомобильные аварии, нападения и грабежи.

Будьте осторожны, не ходите по темным улицам поздно вечером, не вступайте в споры с агрессивно настроенными людьми, особенно — в состоянии алкогольного опьянения.

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